A Volkswagen tem estado a trazer novidades no campo dos elétricos a um ritmo muito elevado. São já vários os modelos que usam a sua plataforma e que querem conquistar o mercado, com a novidade e com a promessa de muitos quilómetros de autonomia.

Para alargar ainda mais esta sua lista de propostas, a Volkswagen apresentou agora na CES um novo carro, o Volkswagen ID.7 e promete ser o herdeiro natural do Passat, mas com uma motorização que todos vão querer usar no futuro.

A CES trouxe-nos o novo Volkswagen ID.7

Com a CES arranca amanhã, dia 5 de janeiro, mas as novidades que vão estar presentes fisicamente na feira, começam a ser divulgadas pelas marcas. Neste contexto, a Volkswagen apresentou o seu novo carro ID.7.

Este aparenta não ser ainda o modelo final, dado que a marca apresentou a novidade com alguns segredos ainda por revelar. O protótipo apresentou códigos QR para estender uma pintura interativa sobre a superfície na qual 22 camadas luminescentes podem ser controladas separadamente. É possível ainda ligar um sistema de som para o carro brilhar ao ritmo da música.

Um carro elétrico

O Volkswagen ID.7 será um grande carro elétrico da empresa alemã e que se vai tornar o Passat elétrico e a marca promete uma autonomia de até 700 quilómetros. Este modelo já foi visto com camuflagem mínima e há rumores de que terá baterias com capacidade de 84 kWh, com carga rápida de 200 kW. Será fabricado em Emden, na Alemanha, onde a Volkswagen já cria o Passat e o Arteon.

A ideia é oferecer um carro com dimensões semelhantes às do Volkswagen Passat, mas com um interior do tamanho de um Phaeton. Os seus 2,97 metros, as medidas oficiais anunciadas pela marca, antecipam que os passageiros vão ter um enorme espaço interior.

Herdeiro natural do Passat, mas com muito mais

Este elétrico terá um novo sistema de ar condicionado integrado de forma direta com o sistema de infoentretenimento. Isso permitirá controlar o ar de forma inteligente, tanto na direção quanto na potência, e botões de toque iluminados.

O Volkswagen ID.7 será o próximo modelo dos 10 carros elétricos que a Volkswagen ambiciona ter no mercado em 2026 e que faz parte da sua estratégia Accelerate. É mais um marco para a marca, que assim apresenta um modelo que vai contra o que tem sido o padrão e a tendência de muitos concorrentes.