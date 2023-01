Intel aumentou o preço dos seus processadores Core 12 em 10%

A nível mundial, o panorama económico não está nada famoso. São muitas as notícias que nos dão conta do que se passa neste setor e basta irmos às compras para vermos que os produtos estão, no geral, mais caros.

Portanto, não é de admirar que também os equipamentos tecnológicos sofram com esta inflação. Como tal, sabemos agora que a Intel aumentou o preço dos seus processadores Core 12 da anterior geração Alder Lake.

A Intel já lançou a sua nova linha de processadores Core de 13ª geração Raptor Lake que vem substituir a linha Alder Lake de 12ª geração, lançada no final de outubro de 2021. Esta gama anterior continua a ser a escolha de muitos utilizadores, mas agora há novidades nada animadoras.

Intel aumenta o preço dos CPUs Core 12 em 10%

Os preços têm aumentado no geral em todos os produtos e serviços, assim sendo seria um pouco ingénuo acharmos que a tecnologia não seria afetada. Por isso, as últimas informações indicam que a Intel aumentou o preço dos seus processadores Core de 12ª geração em 10%. Como tal, alguns modelos acabaram mesmo por ficar mais caros do que os mais recentes da 13ª geração.

A empresa norte-americana alterou então o preço recomendado dos seus CPUs da geração anterior e através da seguinte tabela, criada por Harukaze, podemos ter uma ideia dessas mesmas alterações. Como podemos ver, a média ronda os 10% de aumento e, por exemplo, o modelo topo de gama Core i9 12900K teve um valor de lançamento de 589 dólares e atualmente custa 648 dólares, ou seja, ficou 59 dólares mais caro o que representa um aumento de 10,02%. E até os modelos de gama mais baixa também viram o seu preço ser aumentado.

Comparativamente aos novos Intel Core de 13ª geração, vemos que a linha anterior acaba agora por ter modelos mais caros com esta mudança de valores. Por exemplo, temos o i9-13900K por 589 dólares, enquanto que o menos poderoso i9-12900K custa agora 648 dólares. Já o i7-13700K fica em 419 dólares, um valor mais baixo do que os 450 dólares do i7-12700K.

Assim, se estava a pensar comprar um processador Intel, é importante ter esta atualização em consideração.