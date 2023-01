A Microsoft está a encerrar o suporte aos seus sistemas mais antigos, Windows 7 e Windows 8.1. O fim estava agendado há algum tempo, estas versões dentro de uma semana ficam sem atualizações de segurança futuras.

Apesar de serem ainda dos sistemas operativos mais utilizados, devido à sua idade podem agora ficar expostos a problemas de segurança e a falhas. Se é utilizador, então não espere mais para se atualizar.

O fim do Windows 7 e do Windows 8.1

Será já na próxima semana, no dia 10 de janeiro, que a Microsoft vai terminar o suporte definitivo ao Windows 7 e ao Windows 8.1. Esta é uma data importante e para a qual a empresa vinha a alertar os utilizadores há algum tempo.

Dessa data em diante, todas as atualizações de segurança são terminadas e estes sistemas perdem toda a atenção da Microsoft. Ficam expostos a problemas e a falhas que surjam e que possam ser e aproveitadas por agentes maliciosos.

Microsoft acabará com o suporte

Nesse mesmo dia é esperada a chegada de mais uma versão do Edge. A Microsoft tem nos seus planos o lançamento a versão 109, que curiosamente será também a última a ser suportada no Windows 7 e ao Windows 8.1. Esta deverá ser mais uma razão para que a atualização destes sistemas seja realidade.

Este último ponto é extremamente importante para os utilizadores. A Microsoft não está a oferecer mecanismos para que a atualização seja realizada de forma gratuita, apesar de no passado ter colocado essa opção em cima da mesa. Apenas a atualização do Windows 10 para a última versão é garantida e gratuita.

Não haverá mais nenhuma atualização

No caso do Windows 7, os utilizadores já tinham perdido o suporte em 2020, tendo sido mantidas apenas as atualizações para quem pagasse os 2 anos de suporte extra. A taxa de utilização deste sistema não baixou como se esperava, como se tem visto. No caso do Windows 8.1, estes números são bem mais reduzidos.

A única recomendação da Microsoft é mesmo a atualização Windows 7 e do Windows 8.1 para uma versão mais recente. Alerta ainda para que se esta não for possível, deverá ser optado por uma atualização do computador. O dia 10 de janeiro está a chegar de forma rápida e é melhor os utilizadores preparem-se para o que vai mudar.