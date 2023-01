Quando apresentou o seu smartwatch, o Pixel Watch, a Google prometeu que ia mostrar algumas novidades mais tarde. Estas iam trazer para este relógio inteligente mais funcionalidades e melhorar a interação com os utilizadores.

Esse momento parece estar agora a chegar, com uma das funcionalidades mais aguardadas a começar a ser vista. O Pixel Watch está a receber a deteção de quedas e todas as proteções ao utilizador que estão associadas.

Uma novidade para o Pixel Watch

Depois de muita espera e de muita especulação, a Google finalmente revelou o seu smartwatch. O Pixel Watch assenta no Wear OS e quer explorar ao máximo este sistema, com todas as suas funcionalidades, mesmo com algumas a terem ainda de ser desenvolvidas e apresentadas.

Claro que algumas vão ser um exclusivo, cabendo a este relógio inteligente mostrar o caminho a ser seguido, pelo menos no seu ecossistema. Um desses exclusivos está agora a surgir, ainda qu de forma gradual. Falamos da deteção de quedas, que tinha sido prometida no seu lançamento.

Google traz deteção de quedas

Os primeiros relatos desta nova funcionalidade surgem agora, quando um utilizador repos o seu Pixel Watch. A nova opção associada à deteção de quedas aparece finalmente nas configurações do relógio da Google, preparando provavelmente a sua disponibilização massificada.

Ao fazer a nova configuração, surge o pedido de configuração, alertando que permite "obter ajuda rapidamente após uma queda forte, permitindo que o seu relógio ligue para o seu contato principal". Este parece ser por agora um exclusivo do Google Pixel Watch com 4G LTE, por necessitar do SOS de emergência.

Melhorias para um excelente relógio

Apesar de estar a surgir, há ainda dúvidas se a Google estará a preparar a sua chegada. A página de suporte do Pixel Watch da Google ainda não refere a deteção de quedas, algo que deverá aparecer nos próximos dias, caso seja uma novidade que esteja pública para os utilizadores.

Esta novidade vem certamente colocar o Pixel Watch da Google ao nível do que a concorrência oferece. É uma funcionalidade que tem sido vista como muito útil e que tem conseguido salvar muitas vidas ao longo do tempo, como já mostrámos várias vezes.