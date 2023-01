As propostas que o mercado dos smartphones oferece são capazes de satisfazer qualquer utilizador, independentemente das especificações que forem pretendidas. São muito smartphones, de muitas marcas, que podem ser acedidos por todos.

Para ajudar na escolha do equipamento certo, tipicamente com maior poder de processamento, a Antutu reúne os dados das máquinas mais poderosas. Assim, surge agora a lista dos smartphones mais poderosos de dezembro de 2022.

A lista da Antutu dos smartphones mais poderosos

Todos os meses, e para ajudar os utilizadores de todos os mercados, a Antutu apresenta os dados que recolheu nos smartphones onde a sua app foi executada. Esta avalia um lote de fatores para atribuir uma pontuação e uma classificação, face a todas a restantes propostas.

Em dezembro de 2022 a empresa fez a mesma recolha e mostra agora os smartphones que se destacaram. Reuniram as médias das pontuações obtidas e criam assim mais uma lista dos 10 equipamentos que se destacam num mercado cada vez mais competitivo.

De imediato a lista é liderada pelo iQOO 11 Pro, um dos primeiros smartphones a receber o novo SoC Snapdragon 8 Gen 2. Conta ainda com 16GB de RAM. No total, este equipamento reuniu uma média de 1.311.211 pontos. A lista segue com o Redmi K60 Pro, com o mesmo SoC e menos RAM (12GB). Reclama para si 1.309.159 pontos.

Novo SoC Snapdragon 8 Gen 2 já domina esta lista

Para fechar o top 3 temos o vivo X90 Pro Plus, novamente com o SoC Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. Tem a mesma RAM que o modelo acima, mas consegue apenas 1.299.346 pontos. Na 4ª posição desta lista temos o iQOO 11, também ele com especificações próximas.

A lista segue com os Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13, seguindo o que será o padrão de especificações para este ano. O primeiro SoC MediaTek Dimensity 9200 surge no 7º lugar com o vivo X90 Pro. Nas últimas posições temos os Motorola Moto X40, vivo X90 e OnePlus Ace Pro.

Sendo esta uma lista dedicada ao mercado chinês, e com alguns smartphones ainda exclusivos deste mercado, será interessante ver como será a evolução para o mercado global. Espera-se que o novo SoC da Qualcomm domine de forma completa a lista, mostrando o seu desempenho nos smartphones mais poderosos.