Há muitos anos que a Apple e o seu SoC que usa no iPhone são o padrão na indústria, mesmo com uma concorrência forte da Qualcomm e outros fabricantes que servem o Android. Este é um cenário que não se deveria alterar, mas que parece agora preparado para uma mudança.

Os testes que têm sido realizados com o novo Snapdragon 8 Gen 2 mostram que este está já à altura do A16 Bionic que equipa o iPhone 14 Pro. Este cenário poderá crescer ainda mais com a nova proposta a ficar à altura do que se espera do novo A17 Bionic da Apple.

A cada ano que passa, a Apple faz o SoC do iPhone crescer e ganhar ainda mais potência e uma melhor gestão energética. Este é um movimento natural e que temos visto acontecer desde que a marca assumiu o desenho e a construção dos seus próprios SoC.

Esse cenário poderá mudar já em 2023, pelo menos do que está já a ser visto nos primeiros testes ao Snapdragon 8 Gen 2. Este novo SoC do universo Android começa a chegar em novos smartphones e uma avaliação mais profunda coloca-o para já a nível do SoC mais poderoso da Apple da atualidade.

Inicialmente a comparação realizada tomou por base o recente Vivo X90 Pro+ e o iPhone 14 Pro Max. Com um teste Wild Life Extreme Stress da plataforma 3D Mark, os resultados dão como vencedor o Snapdragon 8 Gen 2, com uma diferença grande. A pontuação mais elevada obtida pela da Qualcomm foi de 3757 pontos contra os 3354 do A16 Bionic da Apple.

Agora que o Xiaomi 13 está acessível, uma nova avaliação foi feita, com resultados que novamente se destacam. O novo SoC da Qualcomm representa um salto significativo em relação ao Snapdragon 8 Gen 1, e até mesmo em relação ao Snapdragon 8+ Gen 1, a evolução que melhorou alguns aspetos de eficiência.

We do get better CPU efficiency from the Snapdragon 8 Gen2 on Xiaomi 13.

Now big core efficiency seems to be on par with SD8+G1 despite 10% better performance.

For mid-cores, A715 is a super minor bump from A710 and you may just consider them same as SD8+G1. pic.twitter.com/v7lNok8QIZ — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) December 29, 2022

Algo que seria esperado, em troca desta melhoria de desempenho, seria uma redução da vida útil da bateria e um aumento do calor gerado. Isso na verdade não acontece, conforme foi possível ver nos resultados dos testes realizados. Este desempenho fica ao nível do Snapdragon 8 Gen 2 é igual à do 8+ Gen 1, apesar de ser 10% mais potente.

Com a recente notícia de que a Apple vai mudar a sua filosofia para o A17 Bionic, é ainda mais natural esta posição do novo Snapdragon 8 Gen 2. A criadora do iPhone quer que o seu próximo SoC traga uma melhoria na eficiência e não na potência, o que irá equilibrar mais este confronto.