Proteger o Windows nem sempre é uma tarefa simples e que possa ser realizada de forma rápida. Os perigos e os problemas podem ser simples de encontrar. muitas vezes de onde os utilizadores não esperam ou sequer contavam que existissem.

Claro que a Microsoft tentou cobrir todos os pontos de falha e deu ao seu sistema as ferramentas mais ajustadas. Uma destas permite que usem o sistema sem qualquer problema, contido numa sandbox e bloqueando assim a propagação de qualquer problema. Aprenda como pode ativar esta Sandbox e usá-la para se proteger.

Mais do que evitar problemas de segurança, muitas vezes é mais importante ter estas situações controladas e longe de funções essenciais do Windows. Esta é uma proteção essencial e que a Microsoft garante com as ferramentas essenciais e que garantem a proteção dos sistemas.

Como ativar a Sandbox da Microsoft no Windows

Uma das mais importantes é a Sandbox, que cria uma área protegida, com todas as funcionalidades, e que não colocam em causa o Windows. Aqui dentro podem testar, experimentar e avaliar qualquer situação, garantindo toda a proteção.

Para ativar a Sandbox no Windows basta procurar por Ativar ou desativar funcionalidades do Windows e depois abrir essa função. Aqui dentro, devem percorrer as opções presentes e ativar a óbvia, chamada Sandbox. O sistema da Microsoft irá no final pedir para ser reiniciado.

Pode proteger e garantir a segurança deste sistema

Agora que a Sandbox está ativa, podem chamá-la sempre que precisarem. Basta escrever Sandbox na caixa de pesquisa do Windows e lançar a aplicação. Esta traz uma versão completa, ainda que com todas as funções de segurança ativas, pronta a ser usada.

Aqui dentro, e de forma livre, podem testar o acesso a sites em que não confiem ou testar software que procurem avaliar, novamente sem qualquer certeza. Tudo o que acontecer, mesmo que de malicioso, ficará contido neste ambiente controlado e sem acesso ao Windows que serve de base.

No final, só precisam de fechar a Sandbox e tudo desaparecerá, sem qualquer perigo ou problema de segurança. Desta forma conseguem proteger o sistema da Micrsoft e garantir a segurança dos utilizadores a todo o momento.