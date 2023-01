Hyundai deixou de vender carros com motores de combustão na Noruega

Os planos de transição para os carros elétricos estão marcados e até a acontecer em muitos países, com marcas como a Hyundai a liderar estes processos. É algo natural e que se sabe que vai acontecer, mesmo contra muitas opiniões contrárias.

Um novo passo foi dado agora pela marca coreana, num mercado onde tem uma presença forte. A Hyundai acabo com a venda de carros com motores de combustão na Noruega, tendo no seu catálogo apenas carros elétricos.

Começou a migração para carros elétricos

Tanto a Europa como outras regiões já definiram os prazos para o fim da venda de carros com motores de combustão. Este momento chegará nos próximos anos, garantindo às marcas tempo para se adaptarem a esta realidade e ao que o mercado está a esperar que seja apresentado.

A Hyundai resolveu antecipar esse momento de transição por vários anos e no dia 1 de janeiro de 2023 acabou com as vendas de carros com motores de combustão na Noruega. A meta do país estava definida para 2025, mas tudo muda agora para a marca coreana.

É o fim anunciado dos motores de combustão

Importa destacar que a Noruega lidera a mudança para carros elétricos há algum tempo, com uma presença destes veículos muito elevada no mercado. Praticamente todos os carros presentes no país têm uma tomada atualmente, com os veículos com motores de combustão a representarem uma percentagem muito reduzida.

No ano passado, 64,5% dos carros vendidos na Noruega eram totalmente elétricos, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Este ano os números aumentaram ainda mais com una participação de mercado dos BEV um pouco acima de 80% e os PHEV em 10%. Os veículos a gasolina e diesel representam 4 a 5% cada.

Uma mudança importante da Hyundai na Noruega

A Hyundai começou a mudança 2020 ao limitar a sua aos híbridos plug-in. Agora acaba também as vendas dos PHEV, com a transição para apenas carros totalmente elétricos. Os híbridos plug-in representaram 7% das vendas da marca em 2022, e os carros elétricos representaram consistentemente mais de 90% das vendas da Hyundai na Noruega nos últimos anos.

Este movimento parece ter mais adeptos e também a Volvo pretende fazer uma mudança igual em 2023, com a Volkswagen a ter a mesma promessa, mas apenas para 2024. Este poderá ser o primeiro passo para que muitos mais países sigam na mudança e se foquem nos carros elétricos, abandonando de vez os motores de combustão.