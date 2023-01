Hyundai IONIQ 5 Robotáxi – o futuro da mobilidade chega ainda este ano

A mobilidade está em constante transformação e os carros autónomos começam a estar cada vez mais presentes nas estradas, mesmo nos transportes coletivos. A Hyundai Motor Company acaba de lançar uma nova campanha para o lançamento do seu Robotáxi totalmente elétrico inspirado no Hyundai IONIQ 5, o IONIQ 5 Robotáxi.

A iniciativa conta com a parceria da Motional, líder mundial em condução autónoma e com a Hyundai Motor Group.

O Robotáxi da Hyundai surge de uma adaptação perfeita do seu IONIQ 5 que este ano recebe uma atualização importante. Isto é, este elétrico recebeu agora a versão 2023. Basicamente as melhorias passam por vários pontos, mas sobressai a nova bateria de 72,6 kWh, enquanto o 2022 Ioniq 5 possui uma bateria de 54,3 kWh. Isto significa uma maior autonomia.

No que toca ao entretenimento e informação aos passageiros e condutor, o novo IONIQ 5 2023 vem equipado com um ecrã sensível ao toque de 12,3 polegadas com resolução de 1920×1080 pixels. Ele também suporta Bluetooth, USB e Aux. Um salto face ao ecrã de 10,25 polegadas com resolução de 1024×768 píxeis existente no modelo de 2022.

O Hyundai IONIQ 5 de 2023

O Hyundai Ioniq 5 é um novo veículo elétrico lançado no início de 2022. Está disponível em duas versões diferentes: o modelo básico e o modelo topo de gama.

Ambos os modelos vêm com uma bateria padrão de 54,3 kWh. O modelo básico tem um alcance de até 322 km, enquanto o modelo topo de gama tem um alcance de cerca de 500 km.

Outra diferença entre os modelos Hyundai Ioniq 5 2022 e 2023 é a autonomia. O modelo 2023 vem com uma bateria padrão de 72 kWh. Esta bateria dá ao modelo 2023 21 km extras para um total de 507 km.

Em termos de design, o novo Hyundai Ioniq 5 para 2023 vem com um design aerodinâmico totalmente novo que o torna um dos carros mais eficientes do mercado.

o modelo 2023 vem com um sistema de assistência para evitar colisões de tráfego cruzado traseiro atualizado. Este sistema usa sensores para detetar veículos que se aproximam de ambos os lados durante a marcha à ré e pode aplicar os travões automaticamente, se necessário.

Outra diferença fundamental entre o Hyundai Ioniq 5 2022 e 2023 é o sistema de transmissão.

O Ioniq 5 2022 vem de fábrica com um sistema de tração dianteira, enquanto o Ioniq 5 2023 é equipado com um sistema de tração nas quatro rodas.

O táxi do futuro

No novo vídeo de promoção ao Robotaxi é demonstrada a condução autónoma de nível 4 do IONIQ 5 Robotáxi e surgem em destaque a sua segurança enquanto percorre as estradas de Las Vegas, onde o primeiro modelo comercial será lançado no final de 2023.

Com 42,5 milhões de visitantes por ano, Las Vegas, conhecida como a Capital Mundial do Entretenimento, é um ponto de referência para o transporte de pequena duração, tornando-a no local perfeito para o lançamento do Hyundai IONIQ 5 Robotáxi. Como muitos visitantes optam pelo serviço de táxi durante a sua visita à cidade, o veículo totalmente autónomo será a forma perfeita para deslocações em segurança.

O vídeo também retrata como este destino turístico de renome oferece todo o tipo de cenários invulgares para os testes e recolha de dados do Robotáxi.

O IONIQ 5 Robotáxi é visto a utilizar os seus mais de 30 sensores avançados – uma combinação de câmaras, radares e LIDAR (sistema base da condução autónoma) – e o sistema de computação a bordo para conduzir com segurança e facilidade. No vídeo podemos também assistir à recolha de um passageiro na entrada de um hotel que se encontra cheio, e o Hyundai IONIQ 5 Robotáxi reconhece o seu passageiro e, à semelhança de um motorista experiente, recolhe-o em segurança.

Após o lançamento em Las Vegas, o IONIQ 5 Robotáxi estará também disponível em Los Angeles e, numa fase posterior, em outras grandes cidades, tanto nos EUA, como a nível mundial. O Robotáxi já está a aprender a dominar as ruas estreitas de Boston, a gerir a condução à esquerda em Singapura e a viajar paralelamente nas pistas protegidas para bicicletas de San Diego, como parte de um regime de treino.

Hyundai IONIQ 5 Robotáxi - autónomo, seguro e sustentável

Para além de serem seguros, os EVs autónomos como o IONIQ 5 Robotáxi também apoiam a mobilidade sustentável, graças ao facto de serem veículos de zero emissões e apresentam-se, assim, como uma alternativa sustentável e amiga do ambiente face aos veículos convencionais.

A Hyundai e a Motional equiparam o Hyundai IONIQ 5 Robotáxi com um conjunto de sensores e software para proporcionar uma condução autónoma segura para a sua estreia oficial no mercado.

A visão da Hyundai de "Progresso pela Humanidade" está espelhada no Hyundai IONIQ 5 Robotáxi, refletindo a mensagem de que esta é “uma solução de mobilidade com humanidade no interior – e não apenas sem condutor”.