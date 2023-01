A Xiaomi tem mostrado, ao longo dos anos, que tem apostado noutras áreas que não apenas a dos smartphones. Os exemplos são muitos e uma das novidades que tem trazido são no campo da mobilidade, nomeadamente uma trotineta elétrica, que tem cada vez mais interesse.

Dada a atenção crescente direcionada a este tipo de transporte, o Pplware resolveu testar a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Os argumentos colocam-na num patamar muito elevado e prometem que esta trotineta é a ideal para momentos de diversão e também para servir como meio de transporte. Venham conhecer a opinião de quem usou pela primeira vez uma trotineta.

Uma trotineta a pensar no Ambiente

As preocupações ambientais têm levado a que muitos procurem alternativas elétricas como meio de transporte. Estas servem para deslocações dentro de cidades, e não só, sendo já bastante rápidas, sem abdicar da segurança do utilizador.

Com a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro todos esses argumentos ficam de imediato assegurados. Tem argumentos que são muito interessantes e que prometem uma viagem sem problemas e, principalmente, sem andar a pé, desde que sejam respeitados os limites.

Numa primeira impressão, a sua caixa de transporte é grande, bastante grande, ao ponto de prometer muito lá dentro. Sendo esse o único momento em que vão ter contacto com essa caixa, rapidamente ultrapassam esse passo e passam à sua montagem, que conseguem fazer em 5 minutos.

Apesar de assustar um pouco, principalmente para quem, como eu, estava a usar este tipo de gadget pela primeira vez, rapidamente se vai sentir confortável a viajar na Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Estável, confortável (dentro do que estas trotinetas permitem) e intuitiva, e rapidamente percebem que podem ir mais longe e aventurarem-se.

Como é usar a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro?

Algo curioso, e que parece ser um mecanismo de segurança, é que o motor apenas se liga acima dos 6 km/h. Podem acelerar o que quiserem que o motor não dá sinal de vida. Assim, devem iniciar a viagem no modo tradicional e depois acelerar para usarem o motor elétrico.

Claro que, e por ser um veículo, a parte da paragem também é importante. A Xiaomi, nesta sua trotineta, não deixou isso ao acaso e tem presente um travão de disco de pastinha dupla, com sistema anti bloqueio.

Focando nos seus atributos e especificações, a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vem equipada com um motor elétrico com uma potência máxima de 700W. Isso garante uma autonomia anunciada de 55 km, mas que, na maior parte das vezes, se ficará nos 45 km. Isto dependerá sempre da utilização dada.

Falamos de um motor elétrico e, naturalmente, importa falar do seu carregamento. A ligação à rede é feita na coluna de direção e por uma ficha magnética de simples ligação e utilização. O carregamento completo das baterias demora cerca de 8 horas, assumindo que estão sem carga.

Especificações Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Velocidade Máxima: Até 25km/h; Modo Pedestre: 6km/h; D: 20km/h; S: 25km/h

Autonomia: Até 55km

Peso: 17kg

Ângulo de Escada: Aproximadamente 20

Sistema de Travagem: Sistema de travagem anti bloqueio regenerativo E-ABS; Travão de disco traseiro de pastilha dupla

Potência: 350W

Potência Máxima: 700W

Composição dos Pneus: Borracha Natural; Borracha Sintética; Resina + Cordão

Peso Máximo: 120kg

Altura Utilizador: 120cm a 200cm

Temperatura Recomendada: -10º ~ 40º

Temperatura de Armazenamento: -20º ~ 45º

Waterproof: IPX4

Tempo de Carregamento: 8 a 9 horas

Um gadget que se torna no transporte

Em estrada e numa utilização normal, a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro garante uma velocidade máxima de 25 km/h. Pode parecer pouco, mas dada a sua estrutura, sem qualquer proteção ativa ou até passiva, impressiona e é mais do que suficiente.

No que toca à utilização, há que destacar o "painel de controlo" desta trotineta. Bem no centro do seu guiador, dá acesso a informação útil e importante. Ainda assim é possível saber a carga da bateria, a velocidade instantânea e mais alguns dados, como a luz, a ligação Bluetooth ou a necessidade de manutenção.

Aqui, podem controlar e ativar os 3 modos de condução. Estes permitem libertar ou limitar a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, definindo a velocidade máxima que esta poderá atingir, quer em utilização apenas do condutor ou com a ajuda do motor elétrico.

É também aqui que podem ligar ou desligar a trotineta da Xiaomi, para que a possam arrumar ou colocar a carregar, sem medo de que possa ser usada indevidamente. Como curiosidade, a própria coluna de direção pode ser elevada ou baixada, para conforto do condutor. Contamos aqui com uma altura mínima de 120 cm e máxima 200 cm.

Uma trotineta com ligação à Internet

E porque é um gadget Xiaomi, há uma app (Mi Home) que podem usar para controlar alguns parâmetros. É aqui que vão poder controlar a qualidade da bateria e a sua carga, bloquear o motor, fazer atualizações de firmware e outras funções.

Ainda que seja uma trotineta e que se transporte a si própria, a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro tem uma forma simples de ser transportada num carro ou num transporte público. Com apenas uma mão conseguem dobrar a direção e torná-la menor e mais simples de carregar.

Não é um peso leve e deverá ser usada neste modo apenas em situações pontuais, mas ainda assim torna-se compacta e cabe facilmente em qualquer transporte. Da mesma forma, voltar a colocá-la para ser usada é feito com a mesma simplicidade.

Como dito antes, esta foi a minha primeira experiência com uma trotineta e com toda a dinâmica que envolve a sua utilização. Se num primeiro momento foi complicado vencer o receio que poderia advir da sua utilização, rapidamente nos sentimos confortáveis na sua utilização.

Desse momento em diante, e com uma utilização regular, rapidamente nos habituamos a usar a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro no dia a dia, como meio de transporte. A sua velocidade e autonomia tornam-na um aliado.

Claro que, e para os mais afoitos e que queiram arriscar, esta trotineta consegue oferecer muitas horas de diversão e mostra-se resistente. O pormenor dos pneus serem tubeless e à prova de furos, garante que apenas a bateria e a estrada vão ser o limite.

Considerações finais

Um dos pontos que pode ser menos positivo no meio de todas estas caraterísticas positivas é mesmo o preço. A Xiaomi Electric Scooter 4 Pro está na loja online da marca por 799.99€. Este preço justifica-se por ser um modelo com extras importantes, nem sempre visíveis, e que garante ao utilizador uma utilização alargada.

Quanto à avaliação de quem nunca tinha testado uma trotineta, a resposta é que fiquei rendido. O receio inicial transformou-se em muitas horas de diversão e rapidamente me habituei a este transporte único. Assim, agradeço à Xiaomi por me ter mostrado este gadget fantástico e que me trouxe uma experiência única.

