A Samsung continua a explorar todas as formas de inovar e, no que respeita aos ecrãs, a divisão Samsung Display tem sido pioneira na criação de novos conceitos que hoje já vemos a ganhar terreno no mercado, como é o caso dos smartphones dobráveis.

Para a CES 2023 que decorre oficialmente de 5 a 8 de janeiro, a Samsung Display preparou grandes novidades, nomeadamente o dispositivo móvel Flex Hybrid capaz de dobrar e deslizar. Mas as novidades não se ficam por aqui.

A Samsung Display está a preparar-se para a CES 2023 com produtos inovadores que, segundo a própria, poderão ditar o futuro da tecnologia OLED. As propostas que vai levar para a feira, sob o tema "Disruptive Tech Journey Unlocks Sustainable Futures", abrangem todo o tipo de dispositivos, dos mais pequenos ecrãs aos maiores e mais impressionantes.

Contudo, é o ecrã Flex Hybrid que ganha desde logo maior destaque. Esta proposta combina as tecnologias exigidas a um ecrã dobrável e a um deslizável. Mas existirão também ecrãs que deslizam dos dois lados e a tecnologia QD-OLED 2023 que apresentará uma qualidade de imagem mais brilhante e realista, graças ao algoritmo de otimização avançado, IntelliSense AI, e ao novo material OLED HyperEfficient EL.

O ecrã Flex Hybrid para portáteis que dobra e desliza

Na CES 2023, a empresa pretende apresentar o seu futuro dispositivo móvel inteligente, o Flex Hybrid, que combina duas tecnologias inovadoras numa só.

A tecnologia dobrável é aplicada no lado esquerdo do ecrã com a tecnologia deslizante no lado direito do Flex Hybrid. Os utilizadores podem assistir a filmes e vídeos no ecrã de 10,5 polegadas na proporção de 4:3 ou no ecrã maior de 12,4 polegadas na proporção de 16:10.

Já o ecrã deslizante de grande de 17 polegadas Flex Slidable Duet, que foi apresentado na Intel Innovation 2022 pelo CEO da Samsung Display, JS Choi, em setembro, fará a sua primeira aparição pública na CES.

Este ecrã parte de dois conceitos, Flex Slidable Solo, que pode expandir o ecrã numa só direção e Flex Slidable Duet, que expande o ecrã nas duas direções. O ecrã é muito portátil com apenas 13 a 14 polegadas, mas pode ser expandido para 17,3 polegadas para fins de multitarefa, jogos ou assistir a filmes.

Além destas novidades, o espaço da Samsung Display na CES também apresenta tecnologias ecológicas para um futuro sustentável. Na zona OLED Grows Green, são introduzidas tecnologias ecológicas e de baixo consumo que reduzem as emissões de gases com efeito de estufa, enquanto o processo de reciclagem do vidro, um recurso insubstituível no processo de produção de OLED, é explicado com detalhes claros.