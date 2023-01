Apple patenteia caneta que pode reproduzir as cores do mundo real

Embora uma patente não seja, necessariamente, sinónimo da chegada de um produto ou tecnologia nova, a verdade é que a Apple regista várias ideias muito promissoras. Desta vez, sabemos de uma nova versão da caneta da empresa de Cupertino que pode reproduzir as cores do mundo real.

Ainda deverá estar no forno, mas pense nas potencialidades desta tecnologia!

A Apple parece estar a tratar do futuro do seu Pencil. Afinal, de acordo com a Pattently Apple, a empresa de Cupertino pensou e desenhou uma forma de a sua caneta detetar as cores de qualquer superfície do mundo real, reproduzindo-a, depois, no iPad.

A patente desta nova versão do Apple Pencil menciona a integração de diferentes sensores óticos que, além de serem capazes de detetar as cores das superfícies, conseguem perceber a sua textura. Assim, garantem a reprodução exata da tonalidade pretendida pelo utilizador.

Para a textura, o Apple Pencil incluiria uma unidade de medida por inércia e, através dela, conseguiria "medir a orientação angular entre a caneta e o objeto durante as medições de cor".

Essa captação de cor funcionaria através de um detetor de luz que, por sua vez, utilizaria diferentes fotodetetores. Além disso, o Apple Pencil teria também um emissor de luz com um espetro ajustável, de modo a ser possível acertar as medidas de deteção de cor.

Segundo a informação que consta na patente, a deteção da cor, da textura e das várias "medidas da aparência do objeto" seriam conseguidas sem fios.

De ressalvar que esta versão um tanto futurista do Apple Pencil da empresa de Cupertino poderá nunca chegar às mãos dos utilizadores, uma vez que se trata (ainda) de uma patente. De qualquer forma, seria um must have para os entusiastas!

