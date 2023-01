iOS 17 recebe menos atenção porque a Apple estará focada no “xrOS”

A Apple poderá estar a apostar todas as fichas na chamada Realidade Mista com o sistema operativo “xtOS” para os óculos AR/VR. Com isso quer o iOS 17, quer o macOS 14 poderão não trazer algumas novidades que certos rumores foram dando conta.

Segundo um novo relatório, o sistema “xrOS” para o novo dispositivo de realidade virtual e aumentada está a ter prioridade sobre outros desenvolvimentos.

O inovação da Apple para 2023 será a Realidade Mista?

O conhecido analista Mark Gurman, referiu que a Apple deu prioridade ao desenvolvimento do sistema operativo que equipará o seu próximo dispositivo de realidade mista.

Os óculos AR/VR deverão receber um software que se poderá chamar “xrOS”. Isso significa que a empresa de Cupertino desviou os recursos de engenharia, dedicados ao iOS 17 e macOS 14, a fim de colocar o software dos óculos na linha a tempo de um lançamento planeado para o final deste ano.

Nesse sentido, diz o analista, o iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 podem ter menos novos recursos importantes do que o originalmente foi pensado. Separadamente, o trabalho em novos recursos de realidade aumentada para a Apple Store está aparentemente quase pronto para ser lançado.

xrOS: Que tipo de tecnologia se estará a falar?

Os locais, sistemas, métodos e utilizações são muitos e variados. Hoje já temos em pequenos apontamentos no nosso dia a dia alguma dessa tecnologia. Há carros que têm mapas com RA, smartphones com software igualmente equipado com esta vertente de informação, jogos com RV e um conjunto de promessas que há anos ouvimos falar.

Num exemplo que poderia a Apple tirar proveito, seria tipo, o utilizador entra numa Apple Store física e, através da aplicação Apple Store no seu telefone, aponta para um produto na loja de retalho — como para uma bracelete do Apple Watch, por exemplo — e consegue ver mais informações sobre o produto e como este fica no nosso pulso.

Isto seria facilmente conseguido com a tal realidade aumentada. Mas existem muitos cenários, como já vimos no produto da Google, o Glass, ou com o da Microsoft, o HoloLens.

Este tipo de experiência de compra aprimorada por RA pode ser o tipo de coisa que a Apple tem em mente para os seus Glass também.

Apple tem RA há algumas anos, mas pouco

Como temos visto, a Apple, desde há uns anos, aposta no desenvolvimento da sua plataforma de realidade aumentada. Começou em 2020 um trabalho com recursos de compras de RA e tem testado nas lojas mais recentemente.

Isso sugere que o recurso poderá ser oficialmente revelado em breve.

O foco da Apple no sistema operativo xrOS — juntamente com os problemas do iOS 16 — também custou alguns novos recursos ao iOS 17 e iPadOS 17, as próximas grandes atualizações de software do iPhone e iPad. Este software, nome de código Dawn, pode ter menos mudanças importantes do que o originalmente planeado. O mesmo vale para o macOS 14, que tem o nome de código Sunburst.

Disse Mark Gurman na sua newsletter.

A Apple normalmente anuncia os seus novos sistemas operativos na WWDC em junho. A empresa então lança versões beta para os programadores testarem durante o verão, com um lançamento público marcado para o outono ao lado do novo lançamento do iPhone 15.