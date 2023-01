Novos Sensores Bosch chegam para tornar a vida das pessoas mais segura e conveniente

As novidades no mundo da tecnologia não param de surgir com o arrancar da CES 2023. A Bosch é uma das empresas presentes no certame tecnológico e de inovação, e dele destacamos os novos sensores.

Os sensores são peças polivalentes que podem ser utilizadas nos mais diversos dispositivos e os novos da Bosch chegam para tornar a vida das pessoas mais segura e conveniente.

Os sensores são polivalentes e permitem que carros, e-bikes, smartphones, rastreadores de fitness e headphones entendam o ambiente à sua volta. A Bosch desenvolve e fabrica há muitos anos sensores inteligentes com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, sensores estes que se estão a tornar-se cada vez mais eficientes, o que ajuda a proteger o nosso planeta.

A Bosch é pioneira e líder de mercado em sensores microeletromecânicos (MEMS) – um dos tipos de sensores mais importantes e amplamente utilizados atualmente.

Iniciámos a produção de sensores MEMS em 1995. Nos últimos cinco anos, produzimos tantos desses sensores quanto em todos os anos anteriores

|afirma Tanja Rückert, membro do conselho de administração da Robert Bosch GmbH, na CES 2023 em Las Vegas.

Desde que iniciou o seu fabrico, há 27 anos, a empresa de tecnologia produziu um total de mais de 18 mil milhões de sensores MEMS. Hoje, há uma média de 22 destes sensores em cada carro. A Bosch é atualmente o principal fabricante de sensores MEMS, de acordo com o Yole Group, uma empresa de pesquisa de mercado e consultoria estratégica.

Até 2027, espera-se que a procura anual global por tais sensores cresça de 33,5 mil milhões para cerca de 49 mil milhões de unidades. A Bosch quer fazer parte desse crescimento e espera um aumento significativo nos números de produção nos próximos anos. Tanja Rückert reforçou, durante a CES, que a empresa deseja permanecer líder de mercado e expandir ainda mais a sua posição de liderança.

Para responder à crescente procura, a Bosch tem vindo a investir fortemente nas suas fábricas de chips em Dresden e Reutlingen. Em geral, a empresa planeia investir três mil milhões de euros no negócio de semicondutores e, portanto, também no desenvolvimento e fabricação de sensores até 2026, como parte do seu plano de investimento. O trabalho desenvolvido pela empresa em microeletrónica e tecnologia de comunicações, terá por base o programa de financiamento europeu IPCEI ME (“Important Project of Common European Interest on Microelectronics”).

Novas inovações da Bosch melhoram a segurança nas estradas

Na CES 2023, a Bosch apresentará várias inovações baseadas em sensores para mobilidade – incluindo a solução complementar RideCare, vencedora do prémio Best of Innovation da associação industrial CTA. O companheiro RideCare desempenhará um papel crítico no aprimorar da segurança de todos os ocupantes do veículo na mobilidade conectada e automatizada. A solução de hardware e software conectado consiste numa câmara, um botão SOS sem fio e serviços de dados baseados na cloud.

Os condutores de veículos podem usá-lo para entrar em contacto com os colaboradores da Bosch 24 horas por dia, caso ocorra um acidente ou outra situação perigosa. Em caso de sinistro, o colaborador Bosch pode visualizar o veículo através da câmara, avaliar a situação e, se necessário, solicitar assistência rapidamente. O companheiro RideCare serve como uma rede de segurança valiosa, especialmente para motoristas de táxi ou de serviços de transporte.

A deteção de colisão “off-zone” promete também maior segurança na estrada: o sistema protege os ocupantes do veículo em caso de colisões laterais, que ocorrem frequentemente ao mudar de faixa ou atravessar cruzamentos. Sensores inteligentes combinados com um novo algoritmo de software detetam de forma rápida e confiável o ângulo exato do impacto em caso de colisão lateral e acionam o airbag salva-vidas a tempo de mitigar as consequências de um acidente.

A nossa deteção de colisão “off-zone” é um ótimo exemplo de como usamos o software para obter mais do hardware existente. Isso cria um benefício adicional apreciável no transporte rodoviário

|explica Mike Mansuetti, presidente da Bosch na América do Norte, na CES em Las Vegas.

Sensores quânticos oferecem grande potencial

A Bosch está também a cumprir o seu papel pioneiro no desenvolvimento de novos campos de sensores: os sensores quânticos serão um dos campos emergentes de inovação nos próximos anos.

Em breve, poderão permitir medições 1.000 vezes mais precisas do que as dos atuais sensores MEMS. Isso permitiria, por exemplo, um diagnóstico mais fácil e preciso de doenças neurológicas. A Bosch fundou a sua própria startup no ano passado para impulsionar a comercialização de sensores quânticos e desenvolver esse mercado.

Sustentabilidade impulsiona o progresso tecnológico

A ação climática e a sustentabilidade são as principais prioridades da Bosch.

Para o futuro do nosso planeta é essencial que todos nos comprometamos a viver vidas cada vez mais eficientes em termos energéticos. Ao mesmo tempo, a mudança climática está a impulsionar o progresso tecnológico na nossa empresa – inclusive em sensores

|Reforça Rückert

Na CES, a Bosch apresenta a próxima geração de sensores MEMS. Eles são mais precisos, mais robustos e mais eficientes em termos de energia do que os modelos anteriores.

O sensor inercial BHI360/BHI380 programável e habilitado para AI, por exemplo, que adapta-se aos movimentos individuais do utilizador quando instalado em monitorizadores de atividades fitness, tem metade do tamanho e consome metade da energia do seu antecessor.

O mesmo se aplica ao novo sensor de partículas BMV080, que mede a concentração de partículas em suspensão e a poluição do ar e, com o seu design compacto, é até 450 vezes menor do que os produtos atualmente no mercado. Há ainda o sensor de pressão barométrica BMP585, que mede uma mudança de altitude de alguns centímetros e pode, assim, detetar elevações ou flexões individuais: requer 85 por cento menos energia e aumentou a sua robustez por um fator de três em comparação com a geração anterior.