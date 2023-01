Milhares de gráficas Radeon RX 7900 XTX afetadas por problema que as leva aos 110ºC

A AMD apresentou no início de novembro de 2022 a sua nova linha de placas gráficas da nova geração Radeon RX 7000, lançando para já os poderosos modelos Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT.

No entanto, as notícias não têm sido muito animadoras para estes modelos. E as últimas informações indicam que milhares de unidades da placa gráfica topo de gama Radeon RX 7900 XTX estão a ser afetadas por um problema que leva a temperatura dos chips aos 110ºC.

Problema nas Radeon RX 7900 XTX leva-as aos 110ºC

A AMD está agora com um grave problema em mãos para resolver. De acordo com as mais recentes informações, a recém-lançada placa gráfica topo de gama Radeon RX 7900 XTX tem um problema de sobreaquecimento que leva as GPUs a atingir elevadas temperaturas de 110ºC.

Segundo o que foi revelado pelo site Igor's Lab, o problema estará relacionado com a câmara de vapor do sistema de arrefecimento. Mas a fabricante de Lisa Su tem consciência desta situação e já adiantou que tal afeta milhares de modelos desta GPU da nova geração.

Um dos clientes lesados contactou a AMD sobre este problema de sobreaquecimento, sendo que a fabricante respondeu que "0 problema já é conhecido há mais de duas semanas e já está a ser tratado entre a AMD e os distribuidores (internamente). Como exatamente o problema será comunicado ao consumidor final ainda não foi decidido".

Na comunicação, a AMD também confirma que o problema estará relacionado com a câmara de vapor e que "várias unidades foram afetadas". A empresa completa ao dizer que "atualmente, 4 a 6 remessas e milhares de placas gráficas foram afetadas. E apenas placas de referência foram afetadas".

Para já, a fabricante começou a trocar alguns desses modelos defeituosos e/ou a reembolsar os clientes lesados.

Segundo o site Igor's Lab, de momento apenas os modelos Radeon RX 7900 XTX estão a ser afetados. Já o overclocker der8auer realizou testes e concluiu que o problema não afeta os modelos personalizados pelas marcas parceiras.