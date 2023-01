O Android Auto tem tido uma atenção especial da Google nos últimos meses, que era aguardada há muito. Uma grande atualização estava a ser preparada, para dar uma nova interface a este sistema, que interliga o smartphone com os carros.

Esta atualização do Android Auto está agora disponível para todos e pode finalmente ser usada de forma oficial. Este é um anúncio da Google preparado para a CES e que certamente vai agradar a todos os utilizadores.

A grande novidade da Google para a CES

Há vários meses que a Google vinha a prometer uma atualização de peso para o Android Auto. Esta novidade vinha a ser atrasada e constantemente adiada, sem que qualquer razão fosse apresentada, chegando ao ponto de ser ponderado se realmente chegaria.

Tudo fica agora resolvido e esclarecido, com a apresentação feita agora. A nova versão do Android Auto está acessível e pronta a ser usada, nos mesmos moldes com que até agora era padrão e com a nova interface.

O novo Android Auto está pronto para todos

O novo design prioriza três objetivos importantes para os motoristas: navegar para onde está a ir, comunicar-se com amigos e familiares e reproduzir as suas músicas ou podcasts. Além disso, como o Android Auto é compatível com todos os principais fabricantes, o layout do ecrã dividido também é adaptável a diferentes tamanhos de ecrã.

Além do novo design, agora é mais fácil completar algumas de necessidades mais frequentes no carro. O Google Assistant fornece sugestões inteligentes, incluindo lembretes de chamadas perdidas, partilha rápida de horários de chegada e acesso instantâneo a músicas ou podcasts. Os atalhos no ecrã aceleram as respostas às mensagens e as chamadas para os contatos favoritos.

A chave do carro podes ser acessível a todos

Outra novidade é a possibilidade de partilhar a chave digital do carro no Pixel e no iPhone para facilitar o acesso a amigos e familiares de confiança. A partilha de chaves chegará em breve aos telefones Samsung, e os utilizadores da Xiaomi vão ter acesso ainda este ano. Já com suporte da BMW, a chave digital dos carros também continuará a expandir-se a mais marcas.

Estas são as principais novidades que a Google preparou para o Android Auto e para todos os seus serviços disponíveis nesta interface. Mostram que a gigante das pesquisas apostou forte nesta sua interface e mudou radicalmente esta sua proposta. Agora, e finalmente, está aberta a todos os utilizadores para a experimentarem e usarem.