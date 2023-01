O WhatsApp apresenta um conjunto de novidades que surpreendem os utilizadores. Muitos são esperados e até pedidos por todos, mas outros surpreendem, quer pela sua originalidade, quer pela sua utilidade.

A última novidade apresentada vem dar aos utilizadores uma ferramenta essencial para quem tem problemas em usar o WhatsApp. Passa a ser possível configurar e usar um servidor proxy, para assim evitar a censura e algumas restrições na utilização deste serviço.

Algo que o WhatsApp sempre quis dar aos seus utilizadores é uma forma de comunicarem sem limitações, muitos vezes aplicadas por estados e por governos. Esta censura pode ser feita bloqueando simplesmente o acesso aos servidores do serviço e impedindo a comunicação.

Isso fica agora simples de contornar com a utilização de um proxy. Este será o ponto de acesso e não os do WhatsApp, que depois recebem as comunicações de forma indireta. Desta forma os bloqueios desaparecem e o serviço volta a estar acessível.

Importa destacar que a utilização de um servidor proxy não afeta a privacidade e segurança do WhatsApp. As mensagens e chamadas continuam a estar protegidas pela encriptação ponto a ponto. Estes servidores são criados por voluntários e organizações em todo o mundo. Quem quiser albergar um destes pontos, tem instruções para o fazer.

A configuração será simples de fazer e depende do utilizador ter acesso prévio ao endereço do servidor proxy. Requer também a mais recente versão do WhatsApp, para que as opções necessárias estejam presentes e prontas a usar.

Esta nova opção está já acessível para o Android e para o iOS, com as configurações a poderem ser vistas abaixo. Deve ter em atenção que pode não conseguir enviar ou receber mensagens no WhatsApp através de um servidor proxy caso tenha sido bloqueado.

Configurar um servidor proxy no WhatsApp para Android No separador Conversas, toque em Mais opções (menu) > Definições. Toque em Armazenamento e dados > Servidor proxy. Toque em Usar um servidor proxy. Toque em Definir servidor proxy e introduza o endereço do servidor proxy. Toque em Guardar. Se a ligação for bem-sucedida, vai ver um visto.

Configurar um servidor proxy no WhatsApp para iOS Aceda às Definições do WhatsApp. Toque em Armazenamento e dados > Servidor proxy. Toque em Usar um servidor proxy. Introduza o endereço do servidor proxy e toque em Guardar para se ligar. Se a ligação for bem-sucedida, vai ver um visto.

Com esta novidade, o WhatsApp muda completamente o seu paradigma e procura garantir o acesso em ambientes com censura ou limitações. É simples configurar um servidor proxy e não vão certamente faltar pontos destes espalhados pela Internet, para ajudar os utilizadores.