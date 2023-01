O Twitter tem sido um dos temas mais falados nos últimos meses. A compra da rede social por Elon Musk foi um dos focos, mas infelizmente há outro tema que tem sido uma constante e está demasiado associado a esta organização.

Falamos do roubo de dados e a sua publicação na Internet, algo que tem acontecido demasiadas vezes. A mais recente fuga de dados foi agora revelada e coloca em risco os dados de 235 milhões de contas do Twitter, que estão acessíveis a qualquer um, na Internet.

Não está associado a Elon Musk, mas a verdade é que desde que o homem forte da Tesla assumiu o controlo do Twitter que estas situações têm acontecido de forma mais frequente. São cada vez mais dados e de mais contas, que surgem na Internet para serem comprados por quem oferecer mais dinheiro.

Neste caso falamos de dados de 235 milhões de contas que foram apresentados num fórum de hackers. O volume de informação é muito elevado e ultrapassa os 63 GB, algo que demonstra a quantidade de informação que está acessível a todos.

Twitter database leaks for free with 235,000,000 records.



The database contains 235,000,000 unique records of Twitter users and their email addresses and will unfortunately lead to a lot of hacking, targeted phishing, and doxxing.



This is one of the most significant leaks ever. pic.twitter.com/kxRY605qMZ