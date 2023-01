China consegue produzir carros elétricos por menos 10.000 euros, diz executivo do ramo

Há cada vez mais uma maior consciencialização sobre as alterações climáticas e a poupança de recuros energéticos. Dessa forma, entre outras mudanças, muitas pessoas estão a optar gradualmente por veículos movidos a energia elétrica em vez dos tradicionais a combustão.

Mas, neste setor, as despesas e os ganhos devem ser bem geridos para que haja um lucro significativo. E de acordo com as últimas declarações avançadas por um executivo da fornecedora Forvia, a China tem uma vantagem neste ramo no sentido em que consegue produzir pequenos carros elétricos com um custo 10.000 euros inferior aos países da Europa.

China tem uma vantagem de custo de 10.000 euros em pequenos elétricos

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, Patrick Koller, CEO da fornecedora do ramo automóvel Forvia, disse nesta quarta-feira (4), durante o evento CES 2023 em Las Vegas, que as montadoras chinesas conseguem construir um veículo elétricos por menos 10.000 euros comparativamente às montadoras da Europa. E esta é então uma vantagem de custo extremamente significativa e que coloca pressão sobre as fabricantes europeias.

No evento, o executivo adiantou que os consumidores da Europa procuram carros elétricos baratos e que a China está a conseguir produzir "bons veículos". Desta forma, Koller reconhece que a Europa não será capaz de bloquear ou diminuir as importações.

Em entrevista à Reuters, Koller adianta que este cenário é mais "perigoso" para a Europa do que para os EUA, uma vez que as altas taxas vão limitar a participação do país asiático no mercado norte-americano.

O executivo diz que estes custos mais reduzidos são possíveis devido aos custos mais baixos de pesquisa e desenvolvimento na China, assim como os níveis mais baixos de capital e também devido aos salários mais baixos do que na Europa.

Os detalhes mostram que o preço médio dos elétricos na Europa aumentou de 48.942 euros para 55.821 euros desde 2015 e nos EUA esse aumento foi de 53.038 euros para 63.864 euros. Por sua vez, na China o preço caiu significativamente de 66.819 euros para 31.829 euros.

A Forvia foi criada quando a fornecedora de automóveis francesa Faurecia deteve 82% da alemã Hella e é a sétima maior fabricante de componentes automóveis do mundo. A empresa fornece nomes de peso, como a BYD que é líder no segmento dos elétricos de baixo custo.