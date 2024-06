Boom Supersonic quer construir o sucessor do Concorde. E já deu mais um passo em frente

Há uma década que a Boom Supersonic sonha dar um salto quântico para o transporte aéreo comercial que não se vê desde os tempos do lendário Concorde. A empresa americana quer concretizá-lo com o seu avião supersónico Overture que, para além de ser muito rápido, promete oferecer uma vasta gama de comodidades aos passageiros.

Boom Supersonic já tem uma fábrica

A ambição do projeto pode levar muitas pessoas a interrogarem-se se alguma vez se tornará realidade. Construir um avião é uma tarefa gigantesca. Se acrescentarmos a isso o facto de ter de ser supersónico, os desafios aumentam substancialmente. A Rolls-Royce, por exemplo, decidiu afastar-se há cerca de dois anos.

A Boom Supersonic, apesar dos desafios que surgiram ao longo do caminho, continua confiante de que vai conseguir o que pretende. Uma prova importante disso é que abriu recentemente o que chama "a primeira fábrica de aviões supersónicos da América". Isto se não tivermos em conta os aviões de combate que são produzidos no território.

O edifício da Overture Superfactory foi inaugurado a 17 de junho. Trata-se de uma moderna linha de montagem situada no Aeroporto Internacional Piedmont Triad, em Greensboro, na Carolina do Norte, onde a Boom tenciona construir o Overture. Como podemos ver, a empresa tem agora uma enorme fábrica à sua disposição.

[Vídeo original]

A empresa de arquitetura BRPH foi responsável pelo design e a BE&K pela construção. No entanto, neste momento, a fábrica é um hangar vazio, sem todos os elementos necessários para construir o avião Boom Supersonic, incluindo os empregados. Prevê-se que o projeto crie cerca de 2400 postos de trabalho locais.

A Boom Supersonic diz que fez uma parceria com um fornecedor de ferramentas chamado Advanced Integration Technology (AIT) para começar a equipar a sua fábrica. O primeiro passo será a instalação de uma unidade de célula de teste avançada para desenvolver processos de fabrico, otimizar o fluxo da linha de montagem e preparar o pessoal para a produção de aeronaves.

A empresa americana também deu outros passos importantes nos últimos anos. Em meados de 2022, anunciou uma remodelação radical do seu avião Overture e completou recentemente o voo inaugural do seu demonstrador supersónico XB-1. Se tudo correr como planeado, é provável que acabemos por voar em aviões supersónicos no futuro.

