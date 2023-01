Com a entrada de Elon Musk no Twitter, a rede social e os seus utilizadores passaram muitos dias de confusão e de problemas, que se foram acumulando. Estes tempos parecem já ultrapassados e tudo estará lentamente a voltar ao normal e ao que todos se habituaram.

A provar isso mesmo, chegam agora notícias excelentes para o Twitter. Foi o seu CEO que revelou que esta rede social se está a renovar.

Os primeiros tempos de Elon Musk no Twitter foram de caos e de confusão generalizada. O homem forte da Tesla resolveu arrumar a casa e não poupou ninguém no seu objetivo de trazer de volta a rede social para o caminho do lucro e do fim da despesa generalizada.

Isso originou fricções e reclamações, que acabaram por deixar uma imagem negativa em torno de todo o processo. A piorar ainda mais este cenário surgiram novas funcionalidades que simplesmente foram um fracasso, na forma apressada como foram criadas e reveladas aos utilizadores.

Agora que tudo está mais calmo e a um ritmo mais estável, é a vez de surgirem mais novidades, focadas principalmente na interface do Twitter. Estas foram anunciadas por Elon Musk, com algumas a terem data de lançamento já para o final desta semana.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week.



First part of a much larger UI overhaul.



Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later.



Long form tweets early Feb.