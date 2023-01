Eletricidade: A que horas do dia é que se paga menos?

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), um consumidor de energia elétrica em BTN (potências contratadas inferiores ou iguais a 41,4 kVA) pode optar entre 3 ciclos de contagem: Tri-horário – 3 períodos durante o dia (ponta, cheias e vazio), Bi-horário – 2 períodos durante o dia (fora-vazio e vazio) e Simples – 1 único período durante o dia.

Fique a saber em que horas do dia se paga menos por eletricidade.

Refere a ERSE que na opção tri-horária, o preço mais elevado verifica-se no período de ponta e o mais reduzido durante o período de vazio. Já no ciclo de contagem bi-horária, o preço mais elevado verifica-se no período fora-vazio e o mais reduzido durante o período de vazio. Na opção simples não existe diferenciação do preço de energia durante o dia.

Eletricidade: Horários para ciclo semanal e diário

Os períodos horários de entrega de eletricidade a clientes finais são diferenciados em ciclo semanal e ciclo diário. Relativamente à opção tri-horária a seguinte imagem mostra os horários de ponta, chias e vazio para o ciclo semanal.

Relativamente à opção bi-horária a seguinte imagem mostra os horários de vazio e fora vazio no ciclo semanal.

Relativamente ao ciclo diário para fornecimento em BTN, estão definidos os seguintes horários.

De referir que os horários apresentados para eletricidade anteriormente são para Portugal Continental. Para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores podem consultar este documento.

