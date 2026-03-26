BYD passa a Tesla na Europa pelo segundo mês e a diferença aumenta

A Tesla foi, durante muito tempo, a dominadora das vendas de carros elétricos na Europa. Após conquistar o mercado dos EUA, ganhou o seu espaço deste lado do Atlântico. Este controlo acabou por cair e a beneficiada foi a BYD. Esta marca já domina na Europa e voltou a marcar uma posição. Pelo segundo mês bateu a Tesla e a diferença entre ambas contínua a aumentar.

BYD volta a passar a Tesla na Europa

O mercado automóvel europeu está a testemunhar uma viragem histórica. Em fevereiro de 2026, a gigante chinesa BYD conseguiu, pelo segundo mês consecutivo, superar a Tesla em número de matrículas na Europa. Os dados mais recentes da ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis) revelam que a BYD registou 17.954 veículos. Já a marca de Elon Musk ficou-se pelas 17.664 unidades.

Esta não é apenas uma vitória simbólica de curta duração. A Tesla luta para recuperar o seu espaço no mercado europeu, apresentando um crescimento modesto de 11,8% face a um período homólogo já de si bastante fraco. No mesmo espaço de tempo, a BYD disparou 162,3%.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a diferença já ultrapassa os 10 mil veículos a favor do fabricante chinês, desenhando um cenário de estagnação para a marca americana. A estratégia da BYD tem passado por uma diversificação de oferta que a Tesla ainda não acompanha.

Diferença nas vendas de elétricos aumenta

Ao oferecer tanto veículos 100% elétricos (BEV) como híbridos plug-in (PHEV), e com modelos de entrada mais acessíveis como o Dolphin, a marca chinesa consegue captar uma fatia maior de consumidores. O desempenho da BYD não é um pico isolado. É sim um volume alto e consistente, referem analistas do setor, sublinhando que a marca já não depende de uma base baixa de comparação.

O contraste é mais evidente na União Europeia, onde a BYD viu as suas matrículas crescerem 185,3%, garantindo uma quota de mercado de 1,8%. Em contrapartida, a Tesla, que depende exclusivamente de modelos elétricos a bateria, mantém-se praticamente estável em termos anuais, com uma variação de apenas 0,9% no acumulado de janeiro e fevereiro.

A tendência atual mostra que os consumidores europeus está a privilegiar a mudança para modelos eletrificados. Estes já representam mais de um terço das vendas totais. No entanto, o domínio que outrora parecia inquestionável por parte da Tesla está agora a ser seriamente desafiado por fabricantes que trazem maior agilidade de preços e diversidade de motorizações para o mercado.