Google prepara no Android o seu concorrente da rede Find My da Apple

Apesar de não ter grandes desenvolvimentos nos últimos anos, a Google tem no Find my device uma ferramenta essencial no Android. Esta permite encontrar os smartphones, mas tem algumas lacunas que precisam ser resolvidas.

Com o exemplo da Apple e a sua rede Find My, a Google parece agora tomar um novo rumo para o Find my device. Este parece que irá mudar e passar a usar os dispositivos próximos para conseguir encontrar qualquer smartphone.

Google tem novidade para o Android

Quem precisa encontrar um smartphone Android perdido tem no Find my device uma ferramenta essencial. Esta permite determinar a última localização conhecida do dispositivo e assim orientar o utilizador até esse local. Se preferir, pode simplesmente eliminar os dados do dispositivo ou protegê-lo.

Mesmo com todas estas funcionalidades, o serviço Find my device tem uma lacuna grande. Necessita que o smartphone esteja ligado à Internet para assim transmitir a sua localização, que será guardada pela Google para consulta posterior.

*Typo in the Find My Device tweet. I meant to say that "this may point to the 'Find My Device *Network*' that I revealed last year rolling out soon with Play Services v22.50".



Google's Find My Device Network would be the Android equivalent to Apple's Find My network! — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 14, 2022

Find my device vai localizar mais smartphones

A Google parece agora estar a querer mudar esta filosofia e criar algo mais robusto. Esta novidade parece estar a começar a ser implementada, segundo o que é revelado na mais recente atualização do Google Play Services. Não está descrita de forma clara, mas tudo aponta para que seja esse o caminho.

Do que é descrito, "o serviço Localizar o meu dispositivo suporta relatórios de última localização conhecida encriptados para dispositivos Android, com uma nova framework centrada na privacidade". Isto aponta para uma rede distribuída e assente na partilha de dados com outros dispositivos próximos.

Será uma cópia do Find My da Apple?

O que é revelado, aponta para que a Google esteja a seguir o que a Apple criou com a sua rede Find My e com as AirTags. Esta usa os dispositivos vizinhos para recolher e partilhar com os utilizadores a localização exata dos dispositivos, criando uma solução mais universal e muito mais precisa.

Por enquanto a Google mantém o silêncio sobre esta sua novidade para o Android. Em breve deverá anunciar mais informações sobre esta melhoria que certamente será do agrado de todos os utilizadores e que garantirá uma segurança ainda maior aos smartphones.