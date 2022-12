Com as novas versões dos iOS 16 e do macOS Ventura, a Apple tem estado a testar algumas novidades importantes. Estas focam-se em trazer mais segurança aos sistemas e principalmente agilizar o processo de correção de problemas que, entretanto, surjam.

Uma das mais importantes e mais úteis novidades é a funcionalidade "Rapid Security Response". Esta vai garantir uma forma de aplicar correções de segurança, sem que o sistema operativo tenha de ser totalmente reinstalado, como acontece agora. Agora é a vez do macOS Ventura receber esta melhoria.

Desde o iOS 16.2 e o iPadOS 16.2 que a Apple tem uma novidade importante para os utilizadores do iPhone e do iPad. Chama-se "Rapid Security Response" e, como o nome indica, pretende ser uma reposta de segurança rápida para as falhas destes sistemas.

Com provas já dadas no sistema móvel e no iPhone e iPad, é agora hora da Apple avançar com esta novidade para mais um dos seus sistemas. Desta vez foca-se no macOS Ventura, a mais recente versão dedicada aos Mac e ao desktop.

Assim, e com a mais recente versão de testes públicos do macOS Ventura, a Apple resolveu testar o "Rapid Security Response". A ideia da marca é garantir que esta funcionalidade está a funcionar de forma correta para assim ser lançada de forma alargada.

Quem está nestes testes abertos a qualquer utilizador com um Mac estará agora a receber a versão macOS 13.2 (a), marcada de forma clara como sendo uma "Rapid Security Response". A Apple garante que "fornece importantes correções de segurança e é recomendada para todos os utilizadores".

O macOS Ventura 13.2 beta está disponível para programadores e utilizadores que queira testar esta novidade. Chegou com o iOS 16.3, watchOS 9.3 e o tvOS 16.3. Estas atualizações trazem muitas novidades, entre elas o suporte para chaves de segurança físicas para proteger os IDs da Apple.

Ainda não têm data de lançamento, mas rumores apontam que devem estar quase a ser terminados. A informação mais recente dá conta que estas novas versões dos sistemas da Apple devem ser tornadas públicas no final de fevereiro ou início de março de 2023.