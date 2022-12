Na verdade, o Concept Luna é uma criação que já vem do ano passado, contudo, a Dell levou esta ideia ainda mais longe. Com um simples pressionar de botão, o novo portátil pode ser desmontado em cerca de 30 segundos, possibilitando a troca de componentes, sem parafusos ou procedimentos complexos.

A ideia da Dell é dar uma "segunda, terceira ou até quarta vidas" aos dispositivos eletrónicos em vez se serem descartados.

Imagine um futuro em que não descartamos simplesmente eletrónicos usados. Em vez disso, colhemos componentes individuais para uma segunda, terceira ou até quarta vida.

Esta é a ideia base que a Dell pretende transmitir com o novo Concept Luna. Reciclar e reutilizar têm que passar mesmo a ser palavras usadas em campanhas de sensibilização, mas efetivamente por todos, incluindo as grandes empresas.

A Dell refere ainda que "uma vez que o próprio dispositivo esteja realmente no fim da sua vida útil" a empresa terá que proceder ao seu concerto e reciclagem, "para incorporar esses mesmos materiais em portáteis, monitores ou telefones de próxima geração".

É um futuro onde nada é desperdiçado, e reduzimos drasticamente a montanha de eletrónicos descartados todos os anos – mais de 57 milhões de toneladas, globalmente, para ser exato. Não só a tecnologia é desmaterializada, mas também os materiais que usamos alimentam uma economia circular robusta, reduzindo assim a necessidade de novas matérias-primas

Concept Luna - Um computador modular que se desmonta em segundos

A Dell desenvolveu com o Concept Luna um design completamente modular, em que cada componente pode ser encaixado com grande facilidade. O processo inicia-se de forma simples, com um desbloquear do teclado com uma ferramenta de pinos, são depois removidas as duas unidades de altifalantes, a bateria, um ventilador da CPU e um fina motherboard. O ecrã também é removido de forma simples, depois de desbloquear o painel central do computador.

O modelo apresentado no ano passado, já era bastante mais simples de abrir do que um portátil comum, contudo, necessitava de mais mão-de-obra técnica, não estando ao alcance de qualquer pessoa, como este novo modelo.

Houve ainda a preocupação com os componentes que tendem a ser mais substituídos que outros, sendo estes mais acessíveis