A compra do Twitter por Elon Musk têm-se mostrado uma verdadeira fonte de problemas e de confusão. As situações complicadas e pouco lógicas acumulam-se é mostram uma gestão demasiado centrada no novo CEO. Estas situações têm levado inclusive a perda de anunciantes. Com esta baixa de receita, Elon Musk parece ter encontrado a solução.

Segundo informações, o Twitter estará a equacionar a venda de informação sensível dos utilizadores, começando pelos números de telefone.

Elon Musk tem a solução para o Twitter

As últimas horas têm sido muito complicadas para o Twitter, fruto de mais algumas movimentações do seu CEO. Elon Musk levou a que muitas contas de jornalistas que seguem os conhecidos Twitter Files e o bloqueio do Mastodon fossem bloqueadas. Tudo apenas porque criticaram ou comentaram este caso.

Todos estes casos, a que se somam outros anteriores igualmente complicados, têm levado a que muitas das fontes de rendimento tenham abandonado o Twitter. Esse movimento tem estado a pesar nas contas da rede social, que assim precisa de encontrar novas fontes de financiamento.

Do que é avançado, há uma alternativa que deverá em breve ser colocada em prática. Falamos da venda de informação dos utilizadores, em especial os números de telefone e, provavelmente num futuro próximo, a própria localização dos utilizadores.

Rede social venderá telefone dos utilizadores

Não se sabe de que forma esta mudança na política de utilização será feita, mas muito provavelmente será algo imposto aos utilizadores. A informação apresentada dá conta de que estes cados podem até ser vendidas para publicidade mesmo sem a autorização dos seus donos.

Remover o número de telefone é simples e pode ser feito diretamente na configuração do Twitter. Importa lembrar que se a autenticação de 2 fatores estiver com SMS, esta deverá ser trocada para uma app antes de fazer a alteração.

Quanto aos dados de localização, estes podem ser removidos de publicações anteriores nesta opção nas configurações da rede social de Elon Musk. Há ainda que remover a autorização dada para recolher esses dados nos smartphones, o que impede essa recolha no futuro.