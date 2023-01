Suzuki vai investir 35 mil milhões de dólares em carros elétricos até 2030

Há cada vez mais marcas a ver no mercado dos carros elétricos o futuro para a sua produção. Embora os carros tradicionais a motor de combustão ainda sejam a escolha da grande maioria dos consumidores, a verdade é que com mais frequência vemos os elétricos a misturar-se com estes nas estradas.

Desta forma, as últimas notícias indicam que a empresa japonesa Suzuki vai também investir 35 mil milhões de dólares no setor dos veículos elétricos até ao ano de 2030.

Suzuki vai investir milhares no mercado dos elétricos

A Suzuki é uma marca popular do segmento automóvel que foi fundada em outubro de 1909 e, portanto, já existe há 112 anos, sendo um nome muito conhecido neste setor. Mas, tal como outras marcas têm feito, a empresa japonesa também está focada em dedicar-se ao mercado dos carros elétricos.

Desta forma, de acordo com as informações avançadas pela Reuters, a Suzuki Motor Corp informou nesta quinta-feira (26) que vai investir cerca de 4,5 biliões de ienes, ou seja, perto de 35 mil milhões de dólares, no setor dos carros elétricos até ao ano fiscal de 2030. Este investimento será aplicado em pesquisa, desenvolvimento e despesas necessárias ao fabrico de carros elétricos a bateria.

Os detalhes revelados pela empresa indicam que 2 biliões de ienes (~15 mil milhões de dólares) serão aplicados na eletrificação (onde cerca de 500 mil milhões de ienes serão apenas para baterias) e tecnologias de condução autónoma. Os restantes 2,5 biliões de ienes (~20 mil milhões de dólares) vão ser destinados à construção de uma fábrica de veículos elétricos a bateria e a outras instalações de energias renováveis.

Este anúncio da Suzuki acontece depois que outras marcas de carros japonesas informaram que iriam adotar objetivos semelhantes de forma a concorrer com outras empresas norte-americanas e europeias do setor.

Já para os consumidores que podem estar preocupados com os custos dos novos veículos, Toshihiro Suzuki, presidente da empresa, disse que pretende vender carros por cerca de 1 milhão de ienes, algo como 7.600 dólares. Os planos da japonesa incluem a venda de elétricos a bateria na Europa e na Índia e ainda a parceria com a Toyota para atrair o mercado indiano.

Contudo, a Suzuki garante que não está a deixar a linha de veículos híbridos e de combustão e aponta também ainda algumas falhas no ramo dos elétricos, nomeadamente a falta de infraestruturas de carregamento, custos elevados e a preocupação com os recursos limitados de baterias.