Tesla volta a baixar os preços dos seus carros elétricos

A política de preços da Tesla tem apontado para descidas constantes no que se paga por estes carros elétricos. Os consumidores certamente que agradecem esta posição, mas isso pode não ser positivo para a marca. Os analistas já vieram alertar que essa prática pode ter um impacto negativo na Tesla.

Têm sido constantes as mudanças de preços nos carros elétricos da Tesla. Isso é uma prática constante e que a marca tem aplicado nos últimos meses em toda a sua linha. A mais recente alteração aconteceu agora, com uma redução que vai dos 2% aos 5%.

Esta estratégia é focada em aumentar os lucros da Tesla, uma vez que gera um aumento nas vendas, o que depois se traduz em resultados trimestrais elevados. Isso foi possível ver recentemente quando a marca apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2023, onde conseguiu atingir novos recordes de vendas e de produção.

A mais recente redução nos preços aconteceu agra, com o preço do Model 3 a descer cerca de 1.000 dólares e uma redução de cerca de 2.000 dólares no Model Y. Desde o início do ano de 2023, o preço do modelo mais barato, o Model 3, já baixou 11% e o preço do modelo mais recente, o Model Y caiu 20%.

Quem acompanha este movimento do preço dos carros elétricos da Tesla revelou que este é o quinto corte de preços da marca nos EUA desde o início de 2023. Acontece num momento em que as autoridades do país se preparam para colocar em prática mais rigorosas para a concessão de créditos à aquisição de veículos desta categoria.

Há ainda a questão dos analistas que acompanham a marca e que não descartam novos cortes ao longo de 2023. Esta semana, e já contabilizando o impacto desta nova política de corte de preços nos EUA, na China e noutros mercados, a Tesla apresentou vendas cerca de 423 mil automóveis entre janeiro e março, mais de 4% que no trimestre anterior.

Mesmo com estes aparentes perigos para a Tesla, esta marca norte-americana tem como objetivo para este ano a venda de cerca de 1,8 milhões de veículos. Como resultado destas boas prestações, as ações da marca acumulam uma valorização de 50% desde o início do ano.