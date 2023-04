Dica: Proteja a aplicação do banco no seu iPhone contra ladrões

A dica de hoje é um complemento às várias sugestões de segurança que já escrevemos para blindar o seu iPhone. A Apple tem percebido que o crime está a tentar contornar a segurança dos códigos de acesso e dá ao utilizador novas armas para combater os ladrões. Hoje vamos usar um atalho "mágico".

Armadilhar o iPhone contra ladrões

Já falamos algumas vezes que o iPhone tem vários sistemas de segurança para proteger o utilizador, os seus dados e até os seus bens. Recentemente deixamos um guia muito completo como uma segunda e talvez terceira camada de proteção ao próprio equipamento e a aplicações que o utilizador veja que são mais "suscetíveis de ataque".

Também referimos há umas semanas, com o lançamento do iOS 16.4, que a aplicação Atalhos estava agora a fornecer um atalho muito interessante, para bloquear o ecrã principal. Com essa novidade, hoje vamos voltar a mostrar como se pode proteger aplicações, de forma individual, para "maltratar" os criminosos que possam roubar o seu iPhone em modo desbloqueado.

Com estas ferramentas, podemos fazer bullying com o ladrão. Isto porque a primeira coisa que ele vai fazer com o iPhone desbloqueado é colocar em Modo de voo. Nessa altura o iPhone salta para o ecrã bloqueado. Vamos a isso?

Ativar o bloqueio do ecrã se o iPhone passar ao Modo de voo

Abra a app Atalhos ;

; Vá à barra de rodapé e escolha Automação ;

; Dentro da Automação escolha o sinal + (mais) no canto superior direito;

no canto superior direito; Clique no botão Criar automação ;

; Escolha na lista a opção Modo de voo ;

; Deixe a opção "É ativado" marcada e clique em Seguinte ;

; Agora escolha Adicionar ação;

Nesta janela, use a barra de pesquisa para procurar Ecrã bloqueado ;

; Com a opção Bloquear o ecrã já selecionado, clique na opção Seguinte ;

; Na janela seguinte deverá retirar a opção Perguntar ao executar. Confirme no popup Não perguntar ;

; Agora sempre que alguém tentar ativar o Modo voo, ou sabe a palavra passe de acesso ao iPhone ou... nada feito.

Pronto. Esta opção poderá salvaguardar mais uma tentativa dos larápios tentarem calar o seu iPhone de comunicar consigo em caso de furto com o ecrã de bloqueio desarmado. É uma dica simples mas pode ser importante em vários cenários.

Caso queira desativar este atalho, basta ir à lista de atalhos e apagar o mesmo.