Tesla Model S Plaid percorre 400m em apenas 9,247 segundos

O novo Tesla Model S Plaid alcançou recentemente um novo recorde mundial. O carro elétrico da empresa americana Tesla conseguiu, em apenas 9,247 segundos, concluir o circuito de um quarto de milha (cerca de 402 metros) na Califórnia.

Com este resultado o Tesla Model S Plaid bate o poderoso Bugatti Chiron Sport que estava na primeira posição do ranking com a marca de 9,4 segundos.

Mais um recorde para a Tesla…

Jay Leno, ex-apresentador do “talk show”, testou recentemente o novo Tesla Model S Plaid. Num circuito de cerca de 400 metros, Leno atingiu um recorde ao conseguir concluir o percurso em apenas 9,247 segundos. Tal resultado coloca o Tesla Model S Plaid na posição mais elevada do ranking dos veículos mais rápidos a fazer este percurso.

Este veículo vai começar a ser entregue a 10 de Junho segundo revelou Elon Musk.

De acordo com a Wikipedia, os 10 veículos mais rápidos a concluir o circuito da Califórnia eram…

O Tesla Model S Plaid foi anunciado em setembro de 2020 com mais de 830 km de autonomia e capaz de atingir uma velocidade máxima de 320 km/h.

Este é uma variante com mais performance do Model S e vem com 1020 cv. Este veículo traz um motor triplo, tração integral, e com, supostamente, uma bateria maior que será usada para percorrer mais distância. Os dados anunciados pela Tesla dão conta de um carro que vai dos 0 aos 100 km/k em menos de 2,1 segundos.