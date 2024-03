Cidadãos da Califórnia podem comprar este carro elétrico por 8 mil dólares

Apesar de não abundarem pelo estado americano, uma combinação de incentivos permite que os cidadãos da Califórnia possam adquirir um novo Chevrolet Bolt elétrico pela módica quantia de 8 mil dólares. O "arranjinho" é digno de português.

Com o tempo, o catálogo de carros elétricos vai ganhando forma, aglomerando alternativas para todos os gostos e para cada vez mais bolsos. Embora haja compradores para os modelos topo de gama, nem todos almejam um carro de sonho, e procuram apenas um veículo capaz e duradouro.

Conforme recordado pelo InsideEVs, mencionando a realidade dos Estados Unidos, poucos modelos elétricos se aproximavam dos Chevy Bolt EV e o EUV, com preços que começavam nos 26.500 e 27.800 dólares, respetivamente.

Apesar de terem sido, durante vários anos, os modelos padrão para muitos compradores preocupados com os preços, os Bolt foram descontinuados no ano passado. Na sequência dessa decisão, existem apenas alguns milhares de unidades disponíveis.

Chevrolet Bolt pode ser comprado por um valor muito baixo graças a incentivos

De acordo com as contas do EVLife, os cidadãos da Califórnia que atendam a requisitos específicos de rendimento, residência e propriedade de veículos podem usufruir de uma combinação de incentivos estaduais e federais para obter um novo Chevrolet Bolt EV por apenas 8000 dólares ou um Chevrolet Bolt EUV por apenas 9300 dólares.

Primeiro, os veículos Chevrolet voltaram a ser elegíveis para o crédito fiscal federal de 7500 dólares para veículos elétricos, após a Inflation Reduction Act de 2022.

Depois, o programa Clean Cars 4 All da Califórnia diz que, caso tenha um veículo com motor de combustão interna em funcionamento (2005 ou mais antigo), pode atualizar para um novo elétrico a bateria ou elétrico híbrido plug-in e ganhar até 9500 dólares. Este, que é o maior incentivo, está dependente dos requisitos relativos aos rendimentos e à residência.

Em terceiro e último, está o Consumer Assistance Program, que oferece uma ajuda para a reforma de veículos de até 1500 dólares para compradores que tenham um veículo operacional mais antigo que se qualifique para reforma. Mais uma vez, a elegibilidade para o benefício máximo depende dos níveis de rendimento.

Apesar de não abundarem, agora que foram descontinuados, os três programas combinados resultam na compra de um Chevrolet Bolt elétrico por uma verdadeira pechincha, na Califórnia.