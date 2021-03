Twitter Spaces – uma espécie de Clubhouse, mas disponível para Android

Desde o início do ano que o Twitter lançou um novo recurso na sua rede social. As salas de conversação Twitter Spaces, tal como hoje conhecemos no Clubhouse, estão disponíveis nesta app de forma nativa, ainda que também apenas para iOS.

Agora, os utilizadores Android que estavam fora deste recurso e que, muito menos têm acesso ao Clubhouse, podem agora juntar-se em salas no Twitter e conversar.

Twitter Spaces – uma espécie de Clubhouse, mas mais democrática

A aplicação Clubhouse teve um crescimento exponencial depois que Elon Musk decidiu participar também ele nestes grupos de conversas. Isto aconteceu há poucas semanas, ainda que a app já esteja disponível desde o ano passado.

Mas, na verdade, o Twitter também tem a sua alternativa. O Twitter Spaces é um espaço dentro da própria rede social onde os utilizadores podem estar em grupos a conversar apenas por áudio. O recurso está disponível na totalidade, ainda que em fase de testes… mas para iOS.

Finalmente, o recurso chega ao Android, no entanto, com limitações. Se uma sala estiver criada e lhe surgir no feed, poderá entrar e participar da conversa. Contudo, um utilizador Android ainda não tem disponível a opção para criar as suas próprias salas. Algo que não deverá tardar a surgir.

De relembrar que esta novidade faz parte de um conjunto de ações que a rede social tem vindo a levar a cabo para oferecer mais funcionalidades aos seus utilizadores.

Há poucos dias lançou o Super Follow, um recurso que dá acesso a conteúdos exclusivos dos utilizadores. Um pouco ao estilo do popular Patreon dedicado a criadores de conteúdos digitais que pretendem monetizar o seu trabalho oferecendo, ou não, conteúdos exclusivos aos seus seguidores.

As mensagens diretas por voz são também um dos mais recentes recursos disponíveis na rede social.

Apesar do Twitter Space estar em versão beta, qualquer utilizador do Twitter terá acesso aos grupos de conversas. No caso do Android, basta que alguma das pessoas que segue abram uma sala para que possa participar.