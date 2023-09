Petrolífera Shell inaugura central para carregamento de carros elétricos

Além das fabricantes de automóveis, há outras empresas a considerar o caminho dos carros elétricos, ainda que os combustíveis fósseis sejam o seu "ganha-pão" principal. Caso disso é a petrolífera Shell.

Embora o nome pese na indústria petrolífera, a Shell rendeu-se aos carros elétricos, abrindo espaço no seu negócio para esta alternativa cada vez mais relevante.

A multinacional inaugurou uma das maiores centrais de carregamento de carros elétricos do mundo, com capacidade para servir vários milhares de carros por dia.

Shell rende-se aos carros elétricos

A central destinada ao carregamento de carros elétricos foi inaugurada na cidade chinesa de Shenzhen. Com 258 pontos de carregamento rápido, consegue atender até 3300 carros elétricos, diariamente. Além disso, oferece café, alimentação e espaço de vendas.

A cobrir os seus pontos de carga, a Shell tem uma pérgula repleta de painéis solares, que poderão gerar cerca de 300.000 kWh de energia por ano.

A aposta da Shell não está a ser feita em vão. Afinal, no primeiro semestre do ano, a cidade de Shenzhen tinha registados 860.000 carros elétricos e híbridos plug-in.

Este número, que se prevê crescente, está a motivar a aceleração dos planos de expansão da infraestrutura necessária para servir uma frota cada vez maior. As estimativas apontam que a cidade terá 300 estações de carregamento rápido até 2025, e 1000 até 2030.

A Shell está atenta e, além de uma parceria com a BYD estabeleceu outra com a NIO.

O acordo assinado com a primeira envolverá a instalação de 10.000 pontos de carga para carros elétricos, em Shenzhen, com planos de expansão para outras cidades chinesas no futuro. Por sua vez, o que selou com a segunda prevê a construção conjunta de estações de troca de baterias, na China e na Europa.

