Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: Preços na Europa vão disparar

A Samsung vai apresentar os seus novos smartphones de topo no dia 1 de fevereiro. Já muito se sabe sobre eles e até os preços para os Estados Unidos da América já foram revelados. Mas para a Europa?

Os rumores mais recentes dão a conhecer todos os modelos que serão lançados por cá, bem como os preços... que vão disparar. Como anuncia a Samsung, prepare-se para o "épico".

Ainda que os rumores que surgiram há poucas horas estejam associados a Espanha, a verdade é que os preços, nos principais mercados da Europa não variam muito. Além disso, esta indicação de preços, revela a tendência, face aos modelos lançados há um ano.

Segundo, um tweet feito por Roland Quandt, os preços dos novos smartphones vão sofrer um aumento de 100 a 150 €, em comparação com a série Galaxy S22.

No mercado espanhol, o Samsung Galaxy S23 base será 100 € mais caro que o S22 base, no dia de lançamento, e o mesmo acontece com o Galaxy S23+ de 8 GB + 256 GB. O modelo Ultra base já não terá versão de 8 GB + 128 GB, contudo o modelo base vai ser 150 € mais caro, mas terá 256 GB de Armazenamento e 8 GB de RAM, um modelo que não existia no ano passado para fazer a comparação.

Preços de referência para Espanha Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 8+128 GB € 959 - - 8+256 GB € 1,019 € 1,209 € 1,409 8+512 GB - € 1,329 - 12+512 GB - - € 1,589

Se estes preços corresponderem à realidade que será conhecida dentro de poucos dias, estaremos assim a ver a Samsung a responder ao aumento da inflação e ao aumento generalizado dos preços de matérias-primas e combustíveis.

Resta esperar para perceber se, realmente, iremos assistir a algo "épico" também nos preços dos smartphones Galaxy S.