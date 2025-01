O OnePlus 13R é oficial: eis as especificações do smartphone que chega a 7 de janeiro

Dezembro trouxe a confirmação de um dos primeiros smartphones a serem conhecidos nos primeiros dias de 2025, o OnePlus 13R. A própria OnePlus publicou agora a página do OnePlus 13R para dar todas as especificações deste smartphone que se destaca pela sua enorme bateria e uma câmara que será superior à da sua variante chinesa.

O OnePlus 13R fará a sua estreia global no dia 7 de janeiro e ao contrário do seu antecessor, não será uma alteração mínima do Ace 5. O modelo internacional terá uma bateria menor que a sua variante chinesa com 6.415 mAh, mas terá uma câmara superior. Claro que no resto das especificações são praticamente idênticas.

A versão global não terá as mesmas cores do Ace 5 e ficará apenas com duas: Nebula Noir e Astral Trail. A versão chinesa possui uma terceira opção denominada Celadon, que se caracteriza pelo acabamento cerâmico no verso.

O Astral Trail terá um acabamento texturado, enquanto o Nebula Noir terá um acabamento mate. Quanto às suas especificações, o chip que se encontra no seu interior é um Snapdragon 8 Gen 3 personalizado que elevaria o seu desempenho para uma espécie de 8 Gen 3.5 e assim superaria o visto no Galaxy S24 Ultra.

Será acompanhado por diferentes configurações de memória com 12 GB de RAM e 246 GB e a possibilidade de aceder a uma maior com 16 GB de RAM e 512 GB. E claro, a sua enorme bateria de 6.000 mAh, outro dos seus pontos mais atrativos para passar para dois dias de autonomia.

No site oficial encontram-se as imagens oficiais que mostram a parte traseira do telemóvel com uma série de câmaras superiores às do Ace 3 segundo o que se sabe. Tudo indica que o OnePlus 13R, na sua versão global, terá uma câmara principal LYT-700 de 50 Mpx, ultra grande angular de 8 Mpx e uma lente telefoto de 50 Mpx com zoom ótico 2x (JN5). Na câmara frontal brincaria com uma de 16 Mpx.

O Ace 5 lançado na China continua com um sistema de câmaras mais básico para que o modelo internacional o supere e ofereça maior qualidade fotográfica. Claro que ainda não se sabe o preço com que o novo OnePlus 13R chegará, pelo que é um dos mistérios que será revelado no dia 7 de janeiro de 2025 quando for apresentado.