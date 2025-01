Derradeira aventura do desporto automóvel: Dacia Sandriders desafiam-se no Rali Dakar

Depois do domínio evidenciado no Rali de Marrocos, em outubro, substanciado com uma vitória na estreia, os Dacia Sandriders fazem do Rali Dakar, a derradeira aventura do desporto automóvel, o seu próximo e formidável desafio.

A ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Rally-Raid FIA 2025 (W2RC), de 3 a 17 de janeiro, é um teste sem paralelo para pilotos e máquinas.

Realizado nas dunas de areia e em passagens rochosas de oeste a leste da Arábia Saudita, o próximo Rali Dakar marca o início da candidatura dos Dacia Sandriders ao título do W2RC de 2025 e segue-se aos 1º e 2º lugares conquistados no Rali de Marrocos, que serviu, acima de tudo, como um ensaio geral para o Rali Dakar.

Após a etapa do Prólogo, a 3 de janeiro, o Rali Dakar 2025 assenta num percurso com 5.145 quilómetros cronometrados, disputados ao longo de 12 dias de intensa competição.

Com início em Bisha, no oeste da Arábia Saudita, o evento termina em Shubaytah, no leste, com um dia de descanso em Hail e uma paragem noturna, na capital Riade. Incluída no itinerário está a etapa Chrono 48H, com 971 quilómetros de competição.

A chefe de equipa da Dacia Sandriders, Tiphanie Isnard, não tem ilusões quanto ao árduo desafio que espera a equipa de três carros:

Estamos prestes a defrontar o que só podemos descrever como um desafio humano extraordinário, mas que estamos determinados a enfrentar com coragem e convicção, tendo em conta o esforço que fizemos para nos prepararmos. Embora seja um evento duro, com pouco descanso durante quase três semanas intensas, estamos entusiasmados com o que nos espera e mal podemos esperar para começar. É claro que vamos para a prova como vencedores, depois da nossa vitória no Rali de Marrocos. Mas esse resultado de nada servirá se subestimarmos a tarefa que temos pela frente ou se não nos mantivermos concentrados ao longo de cada etapa.

Lições do Rali de Marrocos serão postas em prática

Após o Rali de Marrocos, a equipa dos Dacia Sandriders, equipados com pneus BFGoodrich, teve menos de um mês para preparar os seus carros da categoria Ultimate, antes da sua partida, por mar, para a Arábia Saudita.

O diretor técnico, Philip Dunabin, explicou quais as alterações introduzidas nos Dacia Sandriders, movidos a combustível sustentável, antes do Rali Dakar 2025:

O primeiro e segundo lugares no Rali de Marrocos mostraram que o Dacia Sandrider tem um excelente nível de desempenho. Mas, obviamente, ao passar de Marrocos para o Dakar, a atenção centrou-se na fiabilidade, para garantir que podemos fazer as duas semanas sem problemas. Depois de Marrocos, trabalhámos para evitar potenciais problemas de fiabilidade do motor e um dos testes que fizemos foi o de rodar em ritmo de competição, durante um dia inteiro, em Sweet Lamb, no País de Gales. Também tivemos outra sessão que se concentrou em otimizar o desempenho do arrefecimento do motor e de outros aspetos do carro. Isto foi feito num túnel de vento climático, nas instalações do MIRA no Reino Unido. Durante os testes em Marrocos e no rali, tivemos alguns problemas com a eletrónica, que controlava as ventoinhas dos motores. Com a ajuda da Alpine Racing, conseguimos aprofundar bastante a eletrónica das ventoinhas e implementámos várias medidas em conjunto com o fabricante das ventoinhas, para melhorar a fiabilidade desses componentes. Também trabalhámos em itens que têm uma vida útil limitada para garantir que temos um fornecimento adequado para o Dakar.

Segundo Philip Dunabin, a Dacia baseou-se numa avaliação do desempenho desses componentes durante o Rali de Marrocos e ao longo dos testes, pelo que tem um bom conhecimento da vida útil de cada componente para garantir que chega ao final do Dakar com um número mínimo de problemas.

Conforme partilhou o diretor técnico, "isto otimizará as nossas hipóteses de obter o melhor resultado possível, na primeira participação dos Dacia Sandriders no Dakar".