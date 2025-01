iPhones passam a suportar a ligação Starlink com o iOS 18.3 nos Estados Unidos

A Apple disponibilizou o iOS 18.3 e, apesar de não dar grandes pistas nas notas de lançamento, há boas novidades que são agora relevadas. Segundo o que foi descoberto, nos EUA, os iPhones passam a suportar a ligação Starlink.

Apple aumenta suporte para comunicações via satélite

A partir do iOS 18.3, os assinantes da T-Mobile com iPhones compatíveis podem agora ligar-se diretamente aos satélites Starlink. Esta nova funcionalidade foi desenvolvida graças a uma colaboração discreta entre a Apple, a SpaceX e a T-Mobile, como explica a Bloomberg.

A parceria entre a T-Mobile e a Starlink foi anunciada em 2022 e, em dezembro de 2024, foi lançado um programa beta que permite aos utilizadores da T-Mobile enviar mensagens de texto via satélite em zonas sem cobertura de rede.

Inicialmente, este programa estava limitado aos smartphones Samsung. Mas com a disponibilidade do iOS 18.3, a T-Mobile convidou um número limitado de utilizadores de iPhone a testar a funcionalidade, adicionando uma nova definição nas suas definições para ativar a ligação por satélite.

Uma mensagem enviada aos assinantes selecionados diz o seguinte:

Está a participar na versão beta do T-Mobile Starlink. Agora pode manter-se ligado por texto via satélite a partir de praticamente qualquer lugar. Para começar a usufruir desta cobertura, actualize para o iOS 18.3.

Um serviço limitado mas... promete!

Atualmente, a conetividade com a Starlink apenas permite o envio de mensagens, mas a T-Mobile e a SpaceX têm planos para alargar esta funcionalidade de modo a incluir dados e voz num futuro próximo.

Entretanto, um iPhone sem cobertura de rede da T-Mobile poderá ligar-se automaticamente aos satélites da Starlink para enviar mensagens, desde que não exista uma rede móvel nas proximidades.

É também de salientar que o iPhone 14 e posteriores já suportam a conetividade por satélite para mensagens de texto através do serviço da Apple em parceria com a Globalstar. Os utilizadores do Starlink poderão assim escolher entre os dois serviços, ambos acessíveis apenas quando não existe uma rede móvel tradicional.

Por enquanto, o acesso à versão beta do Starlink é limitado, mas a T-Mobile planeia alargar esta fase de teste a mais assinantes. Os clientes interessados podem inscrever-se diretamente no sítio Web da T-Mobile.

Note-se que esta funcionalidade só está atualmente disponível nos EUA e é gratuita durante o período de teste.