Threads ganhou 20 milhões de utilizadores em dezembro de 2024 e são já 320 milhões

O Threads chegou à Internet numa altura importante e em que o X estava a decair e a perder utilizadores de forma acelerada. Esta alternativa da Meta passou a ser a alternativa e sempre a crescer. OS dados mais recentes mostram que o Threads ganhou 20 milhões de utilizadores ativos mensais em dezembro de 2024 e são já 320 milhões.

Meta não para de crescer na Internet

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o relatório trimestral de resultados da empresa, destacando o grande crescimento esperado na sua família de aplicações de redes sociais em 2025. Com o futuro do TikTok ainda incerto, a Meta prevê que o Facebook e o Instagram continuarão a ganhar popularidade ao fornecer aos utilizadores uma forma melhor de partilhar as suas histórias.

O conteúdo de vídeo curto tem sido um foco importante da empresa, especialmente no meio da ameaça de proibição do TikTok. A Meta anunciou o Edits, um editor de vídeo móvel completo destinado a criadores de vídeos curtos.

Outro pormenor interessante que Zuckerberg partilhou foi sobre o serviço de microblogging do Meta, o Threads. A plataforma está numa trajetória ascendente. De acordo com Zuckerberg, o Threads adicionou cerca de 20 milhões de utilizadores em dezembro de 2024, elevando o seu total para 320 milhões de utilizadores ativos mensais.

Threads ganhou 20 milhões de utilizadores

Isto representa um aumento em relação aos 300 milhões do mês anterior, com os utilizadores ativos mensais em novembro de 2024 a atingirem os 275 milhões. O CEO da Meta acrescentou que o Threads continua a adicionar mais de um milhão de candidaturas por dia e espera-se que “se torne a plataforma de discussão líder e, eventualmente, chegue a 1 bilião de pessoas nos próximos anos”.

Este aumento do número de utilizadores ativos mensais do Threads mostra o crescimento constante da plataforma e também a mudança na preferência dos utilizadores do X (antigo Twitter) pelo Threads. O espaço de microblogging está agora repleto de concorrentes como o Bluesky, que também teve um crescimento tremendo, mas que agora testemunhou uma queda, uma vez que cresceu apenas 10% de mês para mês em dezembro de 2024, de acordo com dados da SimilarWeb.

O Meta tem vindo a adicionar agressivamente novos recursos ao Threads. Recentemente, a empresa adicionou a opção de agendar publicações e também permitir que o utilizador veja o número de visualizações das suas publicações. O Threads começou também a implementar a funcionalidade “Notas da Comunidade” e a opção de refinar as pesquisas por perfil e intervalo de datas.