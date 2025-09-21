Renault 4 E-Tech Société: o regresso eléctrico do comercial de dois lugares

As carrinhas comerciais, outrora conhecidas como furgonetas, estão a ganhar terreno na oferta 100% elétrica, substituindo progressivamente os modelos a diesel. Para este segmento, a Renault apresentou a 4 E-Tech Société, que alia utilidade a um charme retro, oferecendo baterias robustas, autonomia realista e funcionalidades pensadas para o dia a dia profissional.

Ela transportou caixotes, fardos de feno e gerações de artesãos. A Renault 4 furgoneta, desaparecida há muito tempo, regressa hoje sob a forma de um utilitário elétrico que cultiva tanto a nostalgia como a modernidade.

A Renault abre as encomendas de duas versões do seu 4 E-Tech electric: a Société Réversible, homologada M1, e a Société Van, homologada N1. Duas propostas para seduzir os profissionais urbanos em busca de estilo tanto quanto de praticidade.

Preço de entrada abaixo dos 30.000 € sem impostos

Com um preço de entrada fixado em 29.300 euros, a 4 E-Tech Société Réversible, tal como a Van, não joga no mesmo campeonato de uma Kangoo E-Tech Van ou de uma ë-Berlingo, mas aposta num argumento imbatível: ser ao mesmo tempo utilitária e cativante.

A primeira conserva o espírito de um automóvel particular adaptado ao uso profissional, enquanto a segunda assume a sua vocação 100% utilitária com separação de carga de série.

O volume útil atinge 940 dm³ VDA (1.045 litros), com um piso termoformado, ganchos de fixação e um compartimento de 55 litros sob o piso, ideal para esconder cabos e acessórios.

O comprimento de carga limita-se a 1,20 metros, a carga útil atinge no máximo 345 quilos: ou seja, a 4 Société não foi concebida para transportar paletes, mas sim para transporte inteligente, o último quilómetro, serviços de concierge ou entregas urbanas.

150 cv e uma bela autonomia

Debaixo do capô, uma oferta única: motor de 110 kW (150 cv), bateria de 52 kWh, autonomia até 409 km WLTP. No carregamento, o AC 11 kW permite recuperar 65% da bateria em pouco mais de 3 horas, enquanto um posto rápido DC 100 kW leva o indicador dos 15% aos 80% em apenas 30 minutos.

Estas versões são transformadas pela Qstomize, filial da Renault instalada em Maubeuge, especializada há quase 40 anos em adaptações por medida, desde utilitários a veículos da gendarmaria.

Ou seja, know-how não falta, mesmo que o espírito da antiga 4 furgoneta seja difícil de replicar. Na época, a R4 F4 exibia 300 quilos de carga útil e uma rusticidade à prova de tudo; a nova, repleta de eletrónica, inscreve-se antes numa lógica de conforto e de imagem.

E a Renault afina o discurso: bónus CEE complementar deduzido diretamente da fatura, podendo atingir 5.060 € conforme o perfil do cliente. O suficiente para suavizar a conta e seduzir comerciantes, estafetas e empresas de aluguer.

Fica a questão: este tipo de utilitário “lifestyle” encontrará o seu público? Onde a Kangoo E-Tech ou a Citroën ë-Berlingo tranquilizam pelo lado pragmático, a Renault 4 Société aposta no charme de um design retro e na ideia de que a ferramenta de trabalho também pode ser um objeto de desejo.

A furgoneta de culto dos anos 60 regressa assim em 2025, mas com um suplemento de alma.