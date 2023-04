Google terá sistema de conversação de IA ao estilo do ChatGPT na pesquisa

Foi Sundar Pichai, CEO da Google, que revelou que as pesquisas Google vão passar a ter integrado o sistema de IA que permite conversação. Esta novidade poderá transformar ainda mais a forma como estamos a interagir com a Inteligência Artificial.

A Google chegou atrasada à corrida da Inteligência Artificial, pelo menos olhando À pressa com que apresentou o seu sistema concorrente ao ChatGPT, Bard.

Agora, numa entrevista ao The Wall Street Journal, Sundar Pichai disse que quer levar um sistema de conversação baseado em IA para o seu motor de pesquisa.

As pessoas poderão fazer perguntas ao Google e envolver-se com os LLMs [grandes modelos de linguagem] no contexto da pesquisa? Com ​​certeza!

Apesar de já ser mais ou menos esperado que tal pudesse vir a acontecer, foi a primeira vez que tal foi assumido como compromisso, para o futuro das pesquisas no Google.

Muito menos inesperado é, depois da Microsoft já ter integrado a IA do ChatGPT no seu Bing. Contudo, a implementação por parte da Google terá um impacto estrondoso no mercado. A empresa detém atualmente 93,4% do mercado das pesquisas.

O CEO da empresa acrescentou que via o chat de IA como uma forma de expandir os negócios de pesquisa, e não como uma ameaça.

O espaço de oportunidade, se houver, é maior do que antes.

Apesar desta revelação, não foi apresentado nenhum cronograma para que tal seja implementado, a grande certeza é que não pode demorar muito tempo, sob pena de perder completamente o mercado para a Microsoft e para a OpenAI, inclusivamente nas pesquisas. Recorde-se que o Bing, desde que implementou o Bing Chat teve um crescimento de utilizadores impressionante, com 100 milhões de utilizadores diários.