A SpaceX tem o seu foguetão Starship a ser ultimado para os primeiros testes reais. A empresa de Elon Musk terá tudo pronto e aguardava apenas a autorização das agências governamentais. Esse momento poderá estar mais perto do pensado, podendo acontecer já no início da próxima semana.

A SpaceX é ja um caso de sucesso e Elon Musk faz questão que todos saibam disso. Se consegue já ter uma atividade constante com os Falcon 9 e a Crew Dragon, quer ir mais longe e lançar o seu foguetão Starship para iniciar voos mais altos e de maior distância.

Do que se soube recentemente, os primeiros testes de voo do Starship podem estar eminentes. Estes vão resultar da autorização da FAA (Administração Federal de Aviação), o último passo necessário para que o primeiro voo tenha lugar, ainda num cenário controlado.

Starship fully stacked at Starbase. Team is working towards a launch rehearsal next week followed by Starship’s first integrated flight test ~week later pending regulatory approval pic.twitter.com/9VbJLppswp