Contrariando a tendência, Índia não planeia regular a IA

Numa tendência que poderá ser crescente, temos visto governos a bloquear ou, de alguma forma, controlar a tecnologia. Pelo contrário, a Índia já assegurou que não pretende regular a Inteligência Artificial (IA).

As potencialidades da IA, conhecidas e desconhecidas, estão a inquietar os governos e há países a definir estratégias para regular a tecnologia, bem como a trabalhar em formas para proteger os utilizadores desta e de outras emergentes.

Por sua vez, a Índia anunciou que não irá promulgar leis contra o desenvolvimento de IA, porque considera que esta é uma "área estratégica". Para o Ministério da Eletrónica e das Tecnologias da Informação, a IA potencializará a economia digital e o ecossistema da inovação, além de que motivará o crescimento do empreendedorismo e das empresas.

O governo está a aproveitar o potencial da IA para fornecer serviços personalizados e interativos centrados no cidadão através de plataformas públicas digitais.

Portanto, ao contrário de outros países, a Índia não concorda com a pausa no desenvolvimento da IA e procura tornar-se líder no segmento. Para o conseguir, o governo adotará o Plano Nacional de Inteligência Artificial, lançado há uns anos, que estabelece diretrizes destinadas à aceleração do desenvolvimento e impulso da implementação.

E porque à vontade não é à vontadinha, uma vez que a IA mudará a nossa forma de viver, a Índia considera que deve existir um Conselho de Ética, responsável por promover a adoção das melhores práticas relativamente a questões como o preconceito e a discriminação, que estão presentes nos modelos de IA que vamos conhecendo.

Sobre as potenciais violações da privacidade, que é o tópico que mais tem inquietado os países, a Índia Procura uma "gestão adequada dos dados, o estabelecimento de quadros regulamentares e a adoção de normas internacionais".

