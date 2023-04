Funcionários da Tesla terão partilhado vídeos de clientes captados pelas câmaras dos carros

Questões de privacidade relativas à Tesla e à forma como as imagens captadas pelos carros dos clientes podem ser acedidas e tratadas estão a ser levantadas. Durante muito tempo terão sido partilhadas inúmeras imagens e vídeos sem qualquer consentimento... nem Elon Musk parece ter escapado!

Alguns trabalhadores da Tesla partilharam fotos e vídeos sensíveis captados pelas câmaras dos carros dos proprietários entre si durante vários anos, segundo a Reuters. A informação partiu de ex-funcionários que referiram que colegas compartilharam as imagens em grupos de chats e mesmo em comunicações individuais entre 2019 e 2022.

Onde fica a privacidade dos clientes da Tesla?

Um dos exemplos que foi relatado era relativo a um vídeo que mostrava um Tesla a conduzir a alta velocidade antes de atingir uma criança a andar de bicicleta. Outros vídeos incluíam coisas como um homem nu a caminhar em direção a um carro.

Segundo os relatos:

Podíamos vê-los [aos proprietários] a lavar roupa e coisas realmente íntimas. Pudemos ver os seus filhos

Os trabalhadores terão enviado uns aos outros vídeos feitos dentro das garagens dos proprietários da Tesla. Um clipe mostrava supostamente um submarino Lotus Esprit branco submersível que apareceu no filme de James Bond de 1977, The Spy Who Loved Me. Por acaso, o CEO da Tesla, Elon Musk, comprou aquele veículo há uma década, sugerindo que os seus funcionários estavam a fazer circular imagens de um veículo capturado dentro da garagem do próprio dono da empresa.

Para estes ex-funcionários esta prática trata-se de uma clara violação de privacidade. Sendo que um deles refere que chegava a brincar com os antigos colegas a dizer que nunca iria comprar um Tesla.

Afinal, por onde poderão andar a circular as imagens captadas pelo seu carro, computador, smartphone, TV?...