iPhone 14, Galaxy S23 ou Pixel 7: Qual desvalorizou mais?

O mercado dos smartphones está carregado de equipamentos de grande qualidade. Exemplos como o iPhone 14 da Apple, Samsung Galaxy S23 ou Pixel 7 da Google mostram bem o nível da oferta aos dias de hoje. Contudo, uns equipamentos perdem muito mais rapidamente o seu valor de mercado que outros. Isso poderá ser penalizador para quem quer usar, vender e comprar um novo. Destes três qual será o que tem menos desvalorização após o seu lançamento?

Gama Samsung S23 desvaloriza quase 1,5 vezes mais do que a gama iPhone 14

À imagem do que já foi feito no passado, a empresa americana sellcell compilou informação de mercado e produziu um relatório onde detalha a depreciação nos principais smartphones da Apple, Samsung e Google. A manter a tradição, a gama do iPhone 14 é a que retém o maior valor. Já no caso da nova linha S23 da Samsung, o valor cai 40% na revenda e os dispositivos Google Pixel 7 perdem 48% em função dos preços médios do iPhone 14.

Embora os dispositivos iPhone 14 e Pixel 7 estejam disponíveis há cerca de meio ano, os prazos de depreciação de um e dois meses foram os escolhidos, já que a série Samsung Galaxy S23 acabou de chegar em fevereiro.

Qual vale mais depois de 2 meses de mercado: iPhone 14, Galaxy S23 ou Pixel 7?

Para a depreciação média nas linhas de smartphones (na condição “como novo”), os iPhones mais recentes tiveram uma queda de valor de 32,3% no primeiro mês, em comparação com 41,1 e 43,1% para as médias dos dispositivos Galaxy S23 e Pixel 7, respetivamente.

Após dois meses, o estudo descobriu que os valores do iPhone realmente melhoraram, enquanto os valores do Galaxy e do Pixel continuaram a cair.

A comparação de dois meses mostrou que os iPhones perderam 31% do valor em comparação com 43,3% e 45,9% para as médias dos dispositivos Galaxy S23 e Pixel 7.

O relatório também revelou a depreciação para cada modelo específico de iPhone 14, Galaxy S23 e Pixel 7 para os períodos de um e dois meses em condições “Como Novo” e “Bom”.

Entre os dispositivos iPhone 14, o 14 Pro Max 128 GB em estado de novo teve uma depreciação impressionante de apenas 13,6% após dois meses.

O Galaxy que teve a menor depreciação foi o S23 Plus 256 GB em 36,4% e o dispositivo do Google que teve a menor queda no valor foi o Pixel 7 Pro 128 GB em 39,4% de depreciação.

Enquanto a linha do iPhone 14 manteve um valor muito melhor do que a concorrência, o relatório destaca que a linha do iPhone 13 conseguiu sair-se ainda melhor. Isto é, o iPhone do ano passado perdeu apenas uma média de 23,4% do valor após dois meses, em comparação com os 31% que a linha do iPhone 14 teve em média.

Principais pontos do relatório Conforme pode ser visto, o relatório está bem sustentado e com vários pontos de análise. Estes são os que se destacam: A Depreciação Samsung Galaxy S23 é 1,4 vezes superior à do iPhone 14. A gama Samsung Galaxy S23 perde valor em média, a 47,7% (bom estado) e 43,3% (como novo), com a gama Pixel 7 a ter o pior desempenho a 51,1% e 45,9%, e a gama iPhone 14 a apenas 35,0% e 31,0% após 2 meses.

A gama do iPhone 14, apesar do desempenho superior ao do Pixel 7 e Galaxy S23, não teve um desempenho tão bom como a gama do iPhone 13 no prazo de seis meses após o lançamento. A série 14 perdeu, em média, 31,5% do seu valor em seis meses, enquanto a série 13 perdeu 25,8% do seu valor no mesmo período de tempo para aparelhos em condições semelhantes às novas.

O dispositivo individual de pior desempenho é o Galaxy S23 Ultra 1TB da Samsung em bom estado, que perdeu 55,6% do seu valor nos dois meses desde o lançamento.

A gama Google Pixel 7 perde em média o maior valor nos dois meses pós-lançamento, com uma perda de 45,9% para um aparelho em estado semelhante ao novo, e uma perda de 51,1% para um telefone em bom estado.

O iPhone 14 Pro Max 128 GB, em estado semelhante ao novo, teve o melhor desempenho nos dois meses pós-lançamento, perdendo apenas 13,6% do seu preço de revenda sugerido pelo fabricante (MSRP).

Diversos modelos do iPhone 14 recuperaram parte do seu valor; o iPhone 14 Pro Max 128 GB, em estado semelhante ao novo, tinha perdido 21,7% após um mês, mas recuperou 8,1% do seu MSRP para ver o seu valor melhorar no segundo mês com 13,6% do seu preço de lançamento.

O modelo Samsung Galaxy com melhor desempenho - o S23 Plus 256 GB em estado semelhante ao novo - também recuperou parte do seu valor perdido. Após um mês, tinha perdido 36,9% do seu valor, mas após dois meses, a depreciação foi de 36,4%.

O Pixel 7 Pro 128 GB, em estado semelhante ao novo, também recuperou parte do seu valor perdido. Após um mês, a depreciação foi de 43,2%, enquanto que após dois meses, a depreciação foi de 39,4%.

iPhone continua a ser o dispositivos mais valioso

Apesar do Samsung Galaxy S23 ter recuperado um pouco, ainda não conseguiu superar o iPhone 14. Nem os esforços da Google com o Pixel 7. Mesmo assim, vimos como o alcance do iPhone 14 não tem estado à altura do desempenho do iPhone 13, perdendo mais 5,7% do seu "Manufacturer's Suggested Retail Price" ou MSRP (em português Preço de revenda sugerido pelo fabricante) no prazo de seis meses. No entanto, com a Samsung a apostar cada vez mais na perseguição ao valores do iPhone, será que podemos ver uma viragem na sorte quando a marca lançar a sua próxima geração de smartphones?

Resta-nos esperara para ver. Por agora o iPhone mantém a sua coroa como o dispositivo que detém e retém o seu valor melhor do que qualquer outro.