Nem sempre o desempenho dos smartphones é a razão para muitos utilizadores fazerem a sua compra. O seu valor de revenda também conta, para todos os que pretendem mais tarde trocar por um modelo mais recente.

Assim, e como acontece com frequência, são avaliados os dispositivos que mais e menos desvalorizaram. Os dados de 2022 já foram revelados e mostram que o Android continua a perder para o iPhone neste campo.

Os dados mais recentes surgiram de uma análise da SellCell ao mercado de usados e aos preços que os smartphones e outros dispositivos são comercializados. Avaliou as muitas propostas da Apple e dos vários fabricantes Android, tendo chegado a um conjunto interessante de conclusões.

Em termos dos smartphones que mais desvalorizaram em 2022, fica claro que a Apple volta a bater todas as propostas com o sistema da Google. As diferenças são significativas e mostram que os modelos mais recentes conseguem reter o seu valor ao longo do tempo.

O smartphone com melhor desempenho é o iPhone 13 Pro Max, desvalorizando apenas 44,6%

O dispositivo com melhor desempenho geral é a PS5 da Sony, perdendo apenas 25,0% do seu valor

A Apple bate a Samsung em smartphones, perdendo em média 68,8% do seu valor contra 84,2% da Samsung

Os smartphones da Google foram os piores, perdendo 89,5% do seu valor em média, em todos os modelos

Como se pode ver nas principais conclusões, o vencedor de 2022 é o iPhone 13 Pro Max. Há também uma diferença grande entre os preços dos smartphones usados da Samsung e da Apple, com a Google a ter também uma perda grande com os seus smartphones.

De todos os dados que a SellCell recolheu, foi possível criar dois tops importantes. Do lado positivo, dos smartphones e dispositivos que menos desvalorizaram, temos o domínio total da Appel com o iPhone 13 Pro Max de 2021, o iPad Pro 11 e o Apple Watch Series 7 45mm Aluminium.

Vencedores de 2022 (dispositivos que retiveram mais valor)

Smartphone : o maior vencedor no setor de smartphones é o iPhone 13 Pro Max de 2021, que desvalorizou 44,6% do seu preço sugerido até 11 de dezembro de 2022, tornando-o o smartphone vencedor de 2022 em retenção de valor.

: o maior vencedor no setor de smartphones é o iPhone 13 Pro Max de 2021, que desvalorizou 44,6% do seu preço sugerido até 11 de dezembro de 2022, tornando-o o smartphone vencedor de 2022 em retenção de valor. Tablet : a Apple lidera mais uma vez, com o seu iPad Pro 11 3ª geração 2021 desvalorizando apenas 56,7% do seu valor até dezembro de 2022.

: a Apple lidera mais uma vez, com o seu iPad Pro 11 3ª geração 2021 desvalorizando apenas 56,7% do seu valor até dezembro de 2022. Smartwatch : desvalorizando 71,2% do seu preço sugerido até dezembro de 2022, o Apple Watch Series 7 45mm Aluminium torna-se o melhor smartwatch para retenção de valor.

: desvalorizando 71,2% do seu preço sugerido até dezembro de 2022, o Apple Watch Series 7 45mm Aluminium torna-se o melhor smartwatch para retenção de valor. Consola de jogos: sem surpresa, a Sony PlayStation 5 manteve o seu melhor valor, com este dispositivo desvalorizando apenas 25,0% do seu preço sugerido.

Já no extremo oposto, com os smartphones e dispositivos que mais desvalorizaram, temos uma nova lista. Aqui, o Google Pixel XL de 2016 está no topo dos smartphones, com o Tab A 10.5 de 2018 e o Samsung Watch 3 a terem o mesmo desempenho.

Derrotados de 2022 (dispositivos que perderam mais valor)

Smartphone : o Google Pixel XL 2016 desvalorizou 98,6% do seu valor inicial, ou seja, foi o que mais perdeu valor entre todos os smartphones avaliados.

: o Google Pixel XL 2016 desvalorizou 98,6% do seu valor inicial, ou seja, foi o que mais perdeu valor entre todos os smartphones avaliados. Tablet : o Tab A 10.5 2018 da Samsung desvalorizou 94,8% em relação ao MSRP em dezembro de 2022, tornando-o o de pior desempenho. Para dispositivos mais recentes (lançados nos últimos três anos), o Samsung Galaxy Tab A7 Lite de 2021 é o pior, desvalorizando 86,9%.

: o Tab A 10.5 2018 da Samsung desvalorizou 94,8% em relação ao MSRP em dezembro de 2022, tornando-o o de pior desempenho. Para dispositivos mais recentes (lançados nos últimos três anos), o Samsung Galaxy Tab A7 Lite de 2021 é o pior, desvalorizando 86,9%. Smartwatch : em 22 de dezembro de 2020, o Samsung Watch 3 45mm perdeu 95,6% do seu valor inicial, o que significa que é o smartwatch com pior desempenho.

: em 22 de dezembro de 2020, o Samsung Watch 3 45mm perdeu 95,6% do seu valor inicial, o que significa que é o smartwatch com pior desempenho. Consola de jogos: A Switch Lite 2019 é a consola com pior desempenho, pois perdeu 65,0% do seu valor até dezembro de 2022. A Xbox Series S segue com um valor de desvalorização de 53,3% do seu preço sugerido inicial.

Ainda que sejam dados focados nos EUA, mostram bem a forma como estes dispositivos desvalorizam. Em particular os smartphones, com todas as novidades constantes que são apresentadas, acabaram por ser os que mais desvalorizaram em 2022.