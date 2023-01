Com o seu foco no Window 11, a Microsoft mantém ainda o Windows 10 como alternativa para quem não pode ou não quer atualizar para a nova versão. As novidades abrandaram, mas são mantidas ainda as atualizações de segurança e correções necessárias.

Para manter esta versão atualizada, a Microsoft vê-se obrigada a tomar algumas decisões. Para isso, vai começar a bloquear as atualizações para versões mais antigas do Windows 10.

A cada nova atualização de peso que é lançada, a Microsoft tenta que os utilizadores acompanhem a nova versão. Só desta forma as novidades são disponibilizadas e todas as correções necessárias aplicadas nos sistemas que estão já a ser usados.

Dado que nem sempre consegue esse passo seja dado, a Microsoft tem de tomar algumas medidas mais impopulares junto dos utilizadores. A forma mais simples, e mais usada, é o fim do suporte e tornar obrigatória a atualização. Agora parece que vai tomar novas medidas, também pouco populares.

Após março de 2023, não há mais preview releases não relacionadas com a segurança para as edições com suporte do Windows 10, versão 20H2 e versão 21H2. Apenas as atualizações de segurança mensais cumulativas (conhecidas como versão "B" ou Update Tuesday) continuarão para essas versões. O Windows 10, versão 22H2 continuará a receber atualizações de segurança e versões opcionais.

Do que pode ser lido no changelog da última atualização, para lá de novas correções, há uma nova regra que vai ser colocada em prática. As versões mais antigas, e falados de 20H1 e 21H2, perdem parte das atualizações destas versões mais antigas do Windows 10.

Esta mudança vem passar a limitar o que vai ser disponibilizado para estas versões mais antigas do Windows 10. Vai limitar-se a apresentar as normais correções de segurança mensais, ficando a versão 22H2 a ser mantida de forma completa e com todas as novidades, se existirem.

Importa destacar que o Windows 10 versão 20H2 já está sem suporte para a maioria das edições, mas é compatível com clientes Enterprise, Education e IoT Enterprise até 9 de maio de 2023. Por outro lado, o Windows 10 versão 21H2 é compatível com Home, Pro, Pro Education e Pro para SKUs de estações de trabalho até 13 de junho de 2023 e até 11 de junho de 2024 para clientes Enterprise, Education e IoT Enterprise.

Estas são as duas versões do Windows 10 afetadas por este anúncio e não vão receber as atualizações opcionais de visualização da Microsoft a partir de março deste ano. Ainda recebem atualizações de segurança cumulativas até o final de seu ciclo de vida.