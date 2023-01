O PayPal é um dos serviços mais importante na Internet, no que toca a pagar e receber dinheiro. Este tem regras e pressupostos de segurança elevados, para que os utilizadores estejam protegidos contra ataques e contra hackers.

Mesmo com todas as medidas aplicadas, estes não deixam de tentar a sua sorte. A informação avançada, dá conta de que 35.000 utilizadores foram vítimas de um ataque de hackers, devendo por isso proteger as suas contas. Do que se sabe este ataque acabou por ser contido.

O acesso não autorizado a uma conta do PayPal pode ser muito complicado para os seus utilizadores. Rapidamente os atacantes podem roubar todo o dinheiro presente ou simplesmente fazer compras não autorizadas em muitos sites da Internet.

Assim, a informação agora revelada é relevante para os utilizadores do PayPal. Um ataque ocorrido recentemente deixou expostas 35.000 contas de utilizadores. Não foi uma falha do serviço, mas sim dos utilizadores que reutilizaram dados de acesso de outros sites, que foram roubados em outros ataques.

O que o PayPal reportou, foi uma tentativa de utilização destes dados, para assim os hackers ganharem acesso às contas. Sabe-se que houve casos de acessos com sucesso, com o roubo de alguns dados, como nomes, data de nascimento, moradas, números de segurança social e histórico de compras.

Ao detetar estes acessos ou tentativas por parte dos hackers, o PayPal reagiu de imediato e bloqueou o ataque que iria ter lugar de forma muito alargada. Para protegerem as contas dos utilizadores que não tinha o 2FA ativa, alteraram a password e bloquearam o acesso.

Esta tentativa de ataque teve lugar no início de dezembro de 2022 e o PayPal agiu de imediato para proteger os utilizadores. Os que foram visados, receberam notificações a dar conta do que se passou com a sua conta e instruções para se protegerem de imediato.

Mais uma vez são os próprios utilizadores que colocam em risco as suas contas. No caso do PayPal, como em outras situações no passado, a reutilização de dados de acesso permite os ataques com estes a serem roubados de outros lados. A simples utilização de medidas de 2FA consegue rapidamente bloquear estes ataques dos hackers.