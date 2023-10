A IA já mostrou ser capaz de dar aos utilizadores muito mais do que simples respostas a questões. A Google e as restantes entidades que estão a desenvolver as suas soluções dedicadas alargaram e a IA já produz imagens e vídeos. Agora, a gigante das pesquisas vai mais longe e deixa que sejam geradas imagens diretamente na sua pesquisa.

Como já vimos muitas vezes, a IA tem muito para oferecer aos utilizadores. Nem sempre é usada da melhor forma, mas a verdade é que tem trazido muito de positivo para todos os que se habituaram a usar estas propostas, seja em apps ou diretamente nos seus sites.

A Google, com o Bard, chegou mais tarde, mas tem recuperado o seu lugar de destaque e de inovação. Esta sua proposta está a integrar-se com os seus serviços e em breve vamos ter acesso no próprio assistente que está disponível para os smartphones Android.

Um novo passo foi anunciado agora, que vem tornar o acesso à IA da Google, a Search Generative Experience (SGE), ainda mais simples. Passa a existir a possibilidade de os utilizadores criarem imagens baseadas na IA diretamente na pesquisa que a gigante das pesquisas oferece para todos.

A SGE é a visão do Google para o futuro da pesquisa na web. Em vez de escolher sites de uma lista devolvida, o sistema sintetizará uma resposta coerente à questão em linguagem natural do utilizador, usando os mesmos dados aos quais os links da lista levaram.

Além disso, os utilizadores poderão gerar imagens via IA diretamente no Imagens do Google. Poderá digitar na barra de pesquisa o que pretende e o Google irá gerar uma imagem com base nisso. Ainda melhor é que pode ativar o Google Lens nessa imagem gerada para pesquisar produtos reais que mais se assemelhem ao que o computador gerou.

Existem várias limitações incorporadas aos novos recursos. Precisará estar inscrito no Google Labs e ter optado pelo programa SGE para o usar. Além disso, as novas funções de geração de imagens pela IA estarão disponíveis apenas nos EUA, em apps em inglês e para utilizadores maiores de 18 anos.