E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Experimentámos o Hyundai Tucson Híbrido, analisámos a Amazon Echo Dot, demos conta do lançamentos dos novos MacBook Pro, do que trará a nova série Samsung Galaxy S23, e muito mais.

Há um conjunto de novas tecnologias a serem disponibilizadas no segmento dos veículos elétricos. Como se o eletrificar carros e motas tivesse sido o tiro de partida para que outras inovações saltassem para o mercado do grande consumo. Assim se apresenta a startup indiana Liger Mobility, uma empresa fundada em 2016. Com o foco na mobilidade inteligente, a empresa passou os primeiros anos à procura de soluções que acrescentassem algo ao mercado das scooters já por si muito rico.

A empresa apresentou recentemente a Liger X e Liger X+. Além de elétricas, estas scooters equilibram-se sozinhas.

A Amazon tem disponível para o mercado nacional alguns dos seus dispositivos inteligentes, nomeadamente a coluna Echo Dot lançada no decorrer do ano passado. Esta versão ainda não fala em português de Portugal, ainda que não seja necessário "abrasileirar" a pronúncia para que ela entenda aquilo que queremos dizer...

Mas além desta conclusão, que mais pode esperar da coluna Amazon Echo Dot (5.ª geração)?

A comunicação via satélite por smartphone está associada à Apple e ao iPhone 14. No entanto, a Huawei também já explora esta tecnologia desde que saiu o seu Mate50 Pro (ainda que limitada ao território da China).

Com novos lançamentos a serem preparados, o novo dobrável da Huawei promete comunicação via satélite de última geração.

Com uma apresentação "quase" surpresa, a Apple renovou numa cartada só várias máquinas da sua oferta Mac e retirou a Intel da equação. Assim, está apresentada a última geração do MacBook Pro da Apple. Os modelos atualizados desta linha Pro de 14 e 16 polegadas apresentam os novos chips M2 Pro e M2 Max. Outras atualizações incluem Wi-Fi 6E pela primeira vez, HDMI atualizado com suporte para monitor 8K e muito mais.

Veja abaixo todos os detalhes sobre as novidades destas atualizações do MacBook Pro.

O mercado é exigente e a Hyundai sabe disso. Aliás, a aposta tem sido nos mais variados segmentos e com resultados muito positivos, relembramos, por exemplo, o carro do ano 2022 no segmento dos elétricos – o Hyundai IONIQ 5. A par destas soluções 100% elétricas, a marca sul-coreana tem eletrificado a sua gama e hoje vamos mostrar o Hyundai Tucson Híbrido, um carro que entrou na lista dos melhores SUVs compactos em 2021 e desde então mantém a sua aposta robusta no que toca ao desempenho do veículo, interior, classificações de segurança, fiabilidade, e muito mais.

O Pplware testou o Tucson HEV 1.6 TGDI AT Vanguard MY22 e vai dar-lhe todos os detalhes!

Hoje, a Apple anunciou o seu mais recente HomePod de segunda geração. A coluna inteligente de aparência futurista não apenas faz avanços em acústica, mas também está repleto de inovações, desde recursos avançados de Siri e áudio computacional até gestão e automação de dispositivo inteligentes.

Além do novo preço, a empresa de Cupertino recheou a nova coluna com muitas novidades que vão seguramente aliciar o consumidor. Será desta que chega a Portugal?

A Hyundai já revelou a nova geração do seu SUV compacto, o Hyundai KAUAI, na Coreia do Sul. O modelo surge com maiores dimensões e está disponível em diversas motorizações, incluindo 100% elétrica, híbrida e com motor de combustão interna, cada um deles disponível na versão desportiva N Line.

O novo SUV destaca-se ainda pelo seu interior mais espaçoso para um maior conforto dos passageiros, além da possibilidade de levar mais bagagem, e pelas suas tecnologias integradas ainda mais inovadoras.

A Samsung está a preparar os últimos pormenores para o lançamento dos seus smartphones de topo da linha Galaxy S, que serão apresentados a 1 de fevereiro.

A verdade é que, nesta altura, já não existem muitos segredos em relação aos vários modelos que serão lançados, mas agora os pormenores são mais concretos e incluem preços.

O avanço tecnológico está a permitir que adaptemos os robôs às nossas necessidades, aproximando-os dos seres humanos. Essa aproximação está a acontecer em várias frentes e, agora, um grupo de investigadores conseguiu desenvolver a capacidade olfativa de uma máquina.

Um robô com uma capacidade sem precedentes.

A Samsung Display tem vindo a apresentar conceitos de ecrãs flexíveis absolutamente incríveis e que vão efetivamente revolucionar o mercado dos dispositivos móveis nos próximos anos. A linha Z Flip e Z Fold da Samsung são a prova desta revolução.

Agora, a empresa sul-coreana deu a conhecer mais um dos seus produtos em desenvolvimento: uma dobradiça que permite dobrar o ecrã de um smartphone tipo Z Fold a 360º.

Por questões de rapidez no cálculo e apresentação de resultados quase em tempo real, são necessárias máquinas super poderosas para o efeito. O IPMA é a autoridade nacional nos domínios da meteorologia, do clima, da sismologia e do geomagnetismo e adquiriu recentemente um supercomputador.

De acordo com as especificações, este supercomputador, batizado de Atlântico, vai disponibilizar cerca de 20x mais poder computacional face ao anterior sistema.